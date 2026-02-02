„In dieser Truppe lässt dich keiner im Stich“

Austria Wien verlängerte den Vertrag mit Eigengewächs Sanel Saljic vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2030. Der „Krone“ verriet der 20-Jährige bei einer Taxi-Fahrt in der Türkei, von welcher Liga er träumt, wie es beim Bundesheer läuft und was nicht fehlen darf, wenn er das Haus verlässt.