„In dieser Truppe lässt dich keiner im Stich“

Austria Wien verlängerte den Vertrag mit Eigengewächs Sanel Saljic vorzeitig um weitere zwei Jahre bis 2030. Der „Krone“ verriet der 20-Jährige bei einer Taxi-Fahrt in der Türkei, von welcher Liga er träumt, wie es beim Bundesheer läuft und was nicht fehlen darf, wenn er das Haus verlässt.
Mit einem Handgepäckkoffer, einer Haube auf dem Kopf und stylischen Schuhen in Schwarz-Weiß landete er in Antalya. Dort wartete ein Taxifahrer, ging’s gemeinsam mit der „Krone“ 70 Minuten nach Side. Wo Austrias Sanel Saljic im Trainingscamp mit zweitägiger Verspätung eintraf.
