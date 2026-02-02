Skandal bei Inter-Spiel: Böller-Attacke auf Goalie

Heftige Konsequenzen für Übeltäter und Verein

Eine Verletzung am Oberschenkel und ein dröhnendes rechtes Ohr trug er davon. Das Spiel endet schließlich mit einem 2:0-Sieg von Inter – das wurde am Sonntagabend aber zur Nebensache. Dem Verein droht nun eine hohe Geldstrafe, bei Auswärts- und Heimspielen droht zudem die Sperre der Inter-Fankurve.