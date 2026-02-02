Skandal bei Inter-Spiel: Böller-Attacke auf Goalie

Schlimme Szenen in der italienischen Serie A! Cremonese-Torwart Emil Audero wurde aus dem Inter-Fanblock mit einem Böller attackiert. Nach einem ersten Schock und folgender Behandlung kann der Schlussmann das Spiel fortsetzen – Inter drohen nun aber Konsequenzen. Mittlerweile wurde der Übeltäter wohl ausfindig gemacht, auch dieser hat die törichte Aktion bitter bezahlt.
Kurz nach der Pause erschütterte ein lauter Knall das Stadio Giovanni Zini. In der Heimstätte von Cremonese ist plötzlich dichter Rauch am heimischen Strafraum zu sehen – Torwart Audero kauert am Boden. Nur wenige Zentimeter von ihm entfernt war ein Böller explodiert, der aus dem Inter-Fanblock offenbar bewusst in seine Richtung geworfen wurde.
Das Spiel wurde sofort unterbrochen. Mitspieler, Gegenspieler, Trainer und medizinisches Personal eilen gleichermaßen zum 29-Jährigen. Dieser wurde kurz behandelt, während sich alle Akteure fassungslos zeigten. Audero – einst selbst für Inter im Einsatz – konnte schließlich weiterspielen.
Heftige Konsequenzen für Übeltäter und Verein
Eine Verletzung am Oberschenkel und ein dröhnendes rechtes Ohr trug er davon. Das Spiel endet schließlich mit einem 2:0-Sieg von Inter – das wurde am Sonntagabend aber zur Nebensache. Dem Verein droht nun eine hohe Geldstrafe, bei Auswärts- und Heimspielen droht zudem die Sperre der Inter-Fankurve.
Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, ist es mittlerweile gelungen, den Übeltäter ausfindig zu machen. Dieser hat offenbar bereits einen hohen Preis für seine Dummheit bezahlt. Gleich drei Finger dürfte der Mann verloren haben und wird deshalb derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Er wird anschließend verhaftet werden.
