Historisch schlecht! Fünf Gründe für Rapids Krise

Rapid knüpfte 2026 im ersten Spiel unter Johannes Hoff Thorup da an, wo man 2025 aufgehört hatte: im Krisenmodus! Mit zehn Pflichtspielen in Folge ohne Sieg (drei Remis, sieben Pleiten) stellten die Grün-Weißen in Ried einen neuen Klub-Negativrekord auf, waren beim 0:3 von der Rolle. Ernüchterndes, erstes Fazit nach dem Cup-Aus: Die Hütteldorfer werden ihre Baustellen nicht los!