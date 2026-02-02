Historisch schlecht! Fünf Gründe für Rapids Krise

Toronto Raptors feiern 30. Saisonsieg in der NBA
Rapid legte Samstag in Ried einen kapitalen Bauchfleck hin. Das 0:3 im Viertelfinale des ÖFB-Cups machte deutlich, dass die Hütteldorfer auch unter Neo-Coach Johannes Hoff-Thorup ihre Baustellen vorerst nicht los werden. Die „Krone“ listet fünf Gründe auf, warum die Grün-Weißen in dieser Saison dermaßen abstürzten.
Rapid knüpfte 2026 im ersten Spiel unter Johannes Hoff Thorup da an, wo man 2025 aufgehört hatte: im Krisenmodus! Mit zehn Pflichtspielen in Folge ohne Sieg (drei Remis, sieben Pleiten) stellten die Grün-Weißen in Ried einen neuen Klub-Negativrekord auf, waren beim 0:3 von der Rolle. Ernüchterndes, erstes Fazit nach dem Cup-Aus: Die Hütteldorfer werden ihre Baustellen nicht los!
