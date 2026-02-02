Feuer im Keller, während Hausbewohner schliefen

Zum Glück rasch entdeckt

Nachdem das Gebäude noch ausreichend belüftet worden war, konnten die Bewohner unverletzt und erleichtert in ihre Wohnungen zurückkehren. „Der raschen Entdeckung des Feuers ist es zu verdanken, dass dieser Einsatz ein glimpfliches Ende gefunden hat“, betonte Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Rudolf Hafellner, der zum Ort des Geschehens geeilt war. Er erklärte: „Der Rauch ist die Haupttodesursache bei Bränden. Er breitet sich oft unbemerkt aus und wirkt in Minuten tödlich. Schon wenige Atemzüge können lebensgefährlich sein.“ Die Brandursache wird ermittelt. 70 Feuerwehrleute standen in Veitsau im Einsatz.