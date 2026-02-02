Vorteilswelt
Kontrolle verloren

Skidoo-Fahrer starb vor den Augen seiner Freunde

Oberösterreich
02.02.2026 06:44
Die Helfer konnten nichts mehr für den Verunfallten machen.
Die Helfer konnten nichts mehr für den Verunfallten machen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schrecklicher Unfall am Sonntagabend in Oepping (OÖ). Drei Freunde machten mit ihren Skidoos einen Ausflug, als plötzlich der vorfahrende 61-Jährige die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er schlitterte in einen angrenzenden Wald und erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Zu einem tödlichen Unfall kam es Sonntagabend im Gemeindegebiet von Oepping mit einem Skidoo-Fahrer. Drei Freunde unternahmen gemeinsam eine Tour. Gegen 18.30 Uhr fuhren die drei Männer auf einer Wiese nahe dem Waldrand.

Neben Baum gelegen
Dabei verlor der vorausfahrende 61-jährige einheimische Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und glitt in weiterer Folge unkontrolliert nach rechts in den angrenzenden Wald. Dort wurde er von seinen Freunden mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen neben einem Baum liegend gefunden.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den alarmierten Notarzt verstarb der 61-Jährige noch an der Unfallstelle.

