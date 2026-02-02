Skidoo-Fahrer starb vor den Augen seiner Freunde

Neben Baum gelegen

Dabei verlor der vorausfahrende 61-jährige einheimische Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und glitt in weiterer Folge unkontrolliert nach rechts in den angrenzenden Wald. Dort wurde er von seinen Freunden mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen neben einem Baum liegend gefunden.