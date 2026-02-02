Alles gedreht! Djokovic geht als strahlender Held

Witzig, charmant und demütig. Ehrliche Gefühlswelten und bewegende Bilder. Zehnmal hatte Novak Djokovic bei den Australian Open triumphiert, ausgerechnet bei seiner ersten Finalniederlage in Melbourne flogen dem Serben so viele Herzen wie nie zuvor zu. „Niemand weiß, was morgen, in sechs Monaten oder in einem Jahr ist“, erklärte der „Djoker“ nach dem verlorenen Endspiel, „ich kann mich für meine Reise nur bedanken.“
Kryptische Worte, aber keine Rede von einem Karriereende. Zu überrascht war Djokovic, dass er sich als 38-Jähriger noch einmal die Chance erspielte, den 25. Grand Slam zu holen. Der Spanier Carlos Alcaraz kürte sich mit 22 Jahren zum jüngsten Karriere-Slam-Gewinner aller Zeiten, legte die Basis, selbst einmal die Rekorde der Granden Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer irgendwann zu übertreffen. Eine Möglichkeit, die vor ein paar Jahren noch als völlig undenkbar galt …
So schnell kann sich alles drehen. 2022 verweigerte Australien Djokovic noch die Einreise ins Land und annullierte sein Visum, da er die Corona-Impfung ablehnte. Streitereien, Beschimpfungen, ein Riesenwirbel. Alles vergessen. Heute verlässt Novak trotz Niederlage als strahlender Held „Down Under“, weil er mit seinem Kämpferherz, seinem Willen und der Liebe zum Tennis den ganzen Fünften Kontinent mitriss.
