Alles gedreht! Djokovic geht als strahlender Held

Kryptische Worte, aber keine Rede von einem Karriereende. Zu überrascht war Djokovic, dass er sich als 38-Jähriger noch einmal die Chance erspielte, den 25. Grand Slam zu holen. Der Spanier Carlos Alcaraz kürte sich mit 22 Jahren zum jüngsten Karriere-Slam-Gewinner aller Zeiten, legte die Basis, selbst einmal die Rekorde der Granden Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer irgendwann zu übertreffen. Eine Möglichkeit, die vor ein paar Jahren noch als völlig undenkbar galt …