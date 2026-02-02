Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Alles gedreht! Djokovic geht als strahlender Held

Tennis
02.02.2026 07:42
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/„Krone“, APA/AFP/Thibaud MORITZ)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Witzig, charmant und demütig. Ehrliche Gefühlswelten und bewegende Bilder. Zehnmal hatte Novak Djokovic bei den Australian Open triumphiert, ausgerechnet bei seiner ersten Finalniederlage in Melbourne flogen dem Serben so viele Herzen wie nie zuvor zu. „Niemand weiß, was morgen, in sechs Monaten oder in einem Jahr ist“, erklärte der „Djoker“ nach dem verlorenen Endspiel, „ich kann mich für meine Reise nur bedanken.“

Lesen Sie auch:
Carlos Alcaraz, der Australian-Open-Triumphator 2026
Australian-Open-Gewinn
Alcaraz schreibt mit Sieg gegen Djoker Geschichte!
01.02.2026

Kryptische Worte, aber keine Rede von einem Karriereende. Zu überrascht war Djokovic, dass er sich als 38-Jähriger noch einmal die Chance erspielte, den 25. Grand Slam zu holen. Der Spanier Carlos Alcaraz kürte sich mit 22 Jahren zum jüngsten Karriere-Slam-Gewinner aller Zeiten, legte die Basis, selbst einmal die Rekorde der Granden Djokovic, Rafael Nadal oder Roger Federer irgendwann zu übertreffen. Eine Möglichkeit, die vor ein paar Jahren noch als völlig undenkbar galt …

So schnell kann sich alles drehen. 2022 verweigerte Australien Djokovic noch die Einreise ins Land und annullierte sein Visum, da er die Corona-Impfung ablehnte. Streitereien, Beschimpfungen, ein Riesenwirbel. Alles vergessen. Heute verlässt Novak trotz Niederlage als strahlender Held „Down Under“, weil er mit seinem Kämpferherz, seinem Willen und der Liebe zum Tennis den ganzen Fünften Kontinent mitriss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf