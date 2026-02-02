Aus drei mach eins: Einsamer Max in der Türkei

Normalerweise reisen aus Wien drei „Bahnrad-Musketiere“ zu den Großevents. Doch diesmal ist Max Schmidbauer alleine bei der Europameisterschaft von 1. bis 5. Februar in Konya in der Türkei. „Ich bin der Last Man standing, als Letzter übrig geblieben“, nimmt er’s mit Humor. Räumt aber ein: „Komisch ist das schon, vor allem wenn du es anders gewohnt bist.“ Tim Wafler legt eine Wettkampfpause ein, Raphael Kokas laboriert an einer Knieverletzung.