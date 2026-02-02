Trump glaubt an Abkommen mit Kubas Führung

Trump hofft auf Zusammenbruch der kommunistischen Führung

Der US-Präsident macht seit der Gefangennahme und Entführung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro durch das US-Militär Anfang Jänner keinen Hehl daraus, dass er weitere missliebige Länder im Visier hat – dazu gehöre Kuba. Ein militärisches Eingreifen sei dort seiner Ansicht nach nicht nötig, denn ohne Öl aus Venezuela werde die kommunistische Führung in Havanna ohnehin zusammenbrechen. Kuba ist in hohem Maß von venezolanischen Öllieferungen abhängig.