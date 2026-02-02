Trump glaubt an Abkommen mit Kubas Führung

Die Lage auf der Karibikinsel Kuba verschärft sich dramatisch, nachdem die USA Treibstofflieferungen aus Venezuela und danach dem Vernehmen nach auch aus Mexiko unterbunden haben. Nach mehreren Drohungen hat sich US-Präsident Donald Trump am Sonntag zuversichtlich gezeigt: „Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba schließen.“
Seine Regierung spreche darüber derzeit mit den „höchsten Vertretern“ in der Hauptstadt Havanna, so Trump weiter. Details zu einem möglichen Abkommen verriet der 79-Jährige nicht.
Trump hofft auf Zusammenbruch der kommunistischen Führung
Der US-Präsident macht seit der Gefangennahme und Entführung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro durch das US-Militär Anfang Jänner keinen Hehl daraus, dass er weitere missliebige Länder im Visier hat – dazu gehöre Kuba. Ein militärisches Eingreifen sei dort seiner Ansicht nach nicht nötig, denn ohne Öl aus Venezuela werde die kommunistische Führung in Havanna ohnehin zusammenbrechen. Kuba ist in hohem Maß von venezolanischen Öllieferungen abhängig.
Erst vor wenigen Tagen verstärkte Trump den Druck auf Havanna nochmals: Er drohte Staaten, die Erdöl an Kuba liefern, mit zusätzlichen Zöllen. In einem am Donnerstag unterzeichneten Dekret hieß es, solche Zölle könnten auf Einfuhren aus Staaten erhoben werden, die „direkt oder indirekt Erdöl an Kuba verkaufen oder liefern“. Die Regierung in Havanna sprach von einem „brutalen Akt der Aggression“.
Mexiko kündigt humanitäre Hilfe an
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte unterdessen neue humanitäre Hilfslieferungen für die sozialistische Karibikinsel an. „In dieser Woche planen wir humanitäre Hilfe für Kuba (...) in Form von Lebensmitteln und anderen Produkten, während wir auf diplomatischem Wege alles regeln, was mit der Lieferung von Öl aus humanitären Gründen zu tun hat“, sagte Sheinbaum bei einer Veranstaltung in Guaymas im Bundesstaat Sonora.
