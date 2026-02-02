Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Führen Gespräche“

Trump glaubt an Abkommen mit Kubas Führung

Außenpolitik
02.02.2026 07:27
Die US-Regierung führt derzeit dem Vernehmen nach Gespräche mit den „höchsten Vertretern“ Kubas.
Die US-Regierung führt derzeit dem Vernehmen nach Gespräche mit den „höchsten Vertretern“ Kubas.(Bild: AFP/ADALBERTO ROQUE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Lage auf der Karibikinsel Kuba verschärft sich dramatisch, nachdem die USA Treibstofflieferungen aus Venezuela und danach dem Vernehmen nach auch aus Mexiko unterbunden haben. Nach mehreren Drohungen hat sich US-Präsident Donald Trump am Sonntag zuversichtlich gezeigt: „Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba schließen.“

0 Kommentare

Seine Regierung spreche darüber derzeit mit den „höchsten Vertretern“ in der Hauptstadt Havanna, so Trump weiter. Details zu einem möglichen Abkommen verriet der 79-Jährige nicht.

Trump hofft auf Zusammenbruch der kommunistischen Führung
Der US-Präsident macht seit der Gefangennahme und Entführung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro durch das US-Militär Anfang Jänner keinen Hehl daraus, dass er weitere missliebige Länder im Visier hat – dazu gehöre Kuba. Ein militärisches Eingreifen sei dort seiner Ansicht nach nicht nötig, denn ohne Öl aus Venezuela werde die kommunistische Führung in Havanna ohnehin zusammenbrechen. Kuba ist in hohem Maß von venezolanischen Öllieferungen abhängig.

Erst vor wenigen Tagen verstärkte Trump den Druck auf Havanna nochmals: Er drohte Staaten, die Erdöl an Kuba liefern, mit zusätzlichen Zöllen. In einem am Donnerstag unterzeichneten Dekret hieß es, solche Zölle könnten auf Einfuhren aus Staaten erhoben werden, die „direkt oder indirekt Erdöl an Kuba verkaufen oder liefern“. Die Regierung in Havanna sprach von einem „brutalen Akt der Aggression“.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump spricht von einem „Wiederaufbau“ der venezolanischen Ölindustrie ...
Privatisierungen
USA reformieren Venezuelas Ölsektor, drohen Kuba
30.01.2026
Die USA entscheiden
Venezuela muss jetzt Ausgaben „absegnen“ lassen
28.01.2026
Hat kubanische Wurzeln
Rubio: „Würde mir in Havanna Sorgen machen“
04.01.2026

Mexiko kündigt humanitäre Hilfe an
Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte unterdessen neue humanitäre Hilfslieferungen für die sozialistische Karibikinsel an. „In dieser Woche planen wir humanitäre Hilfe für Kuba (...) in Form von Lebensmitteln und anderen Produkten, während wir auf diplomatischem Wege alles regeln, was mit der Lieferung von Öl aus humanitären Gründen zu tun hat“, sagte Sheinbaum bei einer Veranstaltung in Guaymas im Bundesstaat Sonora.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Außenpolitik
„Krone“-Kommentar
„Bevölkerung einbinden“: Warum die Zurückhaltung?
„Führen Gespräche“
Trump glaubt an Abkommen mit Kubas Führung
Rechtsgerichtete vorne
Costa Rica: Sicherheitslage dominiert Wahlkampf
Altersgrenze unklar
Social-Media-Verbot: Gesetzesentwurf bis Sommer
Krone Plus Logo
Teurere Produkte
„Österreich-Aufschlag“: So soll er endlich fallen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf