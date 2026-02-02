So nett bedankte sich Schmid bei Superfan Toni

Die Nummer fünf des Profiteams leitete einmal mit viel Elan ein Training von Tonis Mannschaft. Seitdem ist der junge Steirer, der am Wochenende mit der von Matthias Mußbacher trainierten U10 des TSV Hartberg die U11 von Lafnitz 6:3 schlug, begeistert vom Mittelfeldspieler aus Mali.