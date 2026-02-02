So nett bedankte sich Schmid bei Superfan Toni

Die Fans von Austria Wien machten für das Jahr 2022 den heutigen Hartberg-Coach Manfred Schmid bei der „Krone“-Fußballerwahl zum Trainer des Jahres. Diese Unterstützung hat er nicht vergessen. Seitdem ist seine Fannähe noch größer geworden.
Daher war es für ihn auch ganz selbstverständlich, sich via Instagram beim neunjährigen Toni Wachmann Glettler aus Großsteinbach zu bedanken. Denn der U10-Spieler des TSV Hartberg sammelt bei der 59. „Krone“-Fußballerwahl für Schmid und Youba Diarra.
Die Nummer fünf des Profiteams leitete einmal mit viel Elan ein Training von Tonis Mannschaft. Seitdem ist der junge Steirer, der am Wochenende mit der von Matthias Mußbacher trainierten U10 des TSV Hartberg die U11 von Lafnitz 6:3 schlug, begeistert vom Mittelfeldspieler aus Mali.
Foto mit Präsidentin
Auch Brigitte Annerl mag er. Vor dem Cupfinale vergangenes Jahr zwischen Hartberg und Wolfsberg (0:1) traf Toni die Präsidentin in der Fanzone, fragte sie um ein Foto. Das machte sie natürlich sehr gerne.
