Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Fußballerwahl

So nett bedankte sich Schmid bei Superfan Toni

Bundesliga
02.02.2026 07:52
Toni mit Brigitte Annerl
Toni mit Brigitte Annerl(Bild: Krone KREATIV/Andrea Wachmann, instagram.com)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die Fans von Austria Wien machten für das Jahr 2022 den heutigen Hartberg-Coach Manfred Schmid bei der „Krone“-Fußballerwahl zum Trainer des Jahres. Diese Unterstützung hat er nicht vergessen. Seitdem ist seine Fannähe noch größer geworden.

0 Kommentare

Daher war es für ihn auch ganz selbstverständlich, sich via Instagram beim neunjährigen Toni Wachmann Glettler aus Großsteinbach zu bedanken. Denn der U10-Spieler des TSV Hartberg sammelt bei der 59. „Krone“-Fußballerwahl für Schmid und Youba Diarra.

Lesen Sie auch:
Vorjahressieger Guido Burgstaller (Fußballer des Jahres)
Zum 59. Mal
Die „Krone“-Fußballerwahl 2025: Stimmen Sie ab!
26.12.2025

Die Nummer fünf des Profiteams leitete einmal mit viel Elan ein Training von Tonis Mannschaft. Seitdem ist der junge Steirer, der am Wochenende mit der von Matthias Mußbacher trainierten U10 des TSV Hartberg die U11 von Lafnitz 6:3 schlug, begeistert vom Mittelfeldspieler aus Mali.

Foto mit Präsidentin
Auch Brigitte Annerl mag er. Vor dem Cupfinale vergangenes Jahr zwischen Hartberg und Wolfsberg (0:1) traf Toni die Präsidentin in der Fanzone, fragte sie um ein Foto. Das machte sie natürlich sehr gerne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Bundesliga
„Krone“-Fußballerwahl
So nett bedankte sich Schmid bei Superfan Toni
Krone Plus Logo
Laut „Krone“-Infos:
Beim GAK ist ein vielfacher Teamspieler im Anflug!
Cup-Aus besiegelt
Kurioser Patzer Hedls sorgt für Rapids Untergang!
Gerüchteküche brodelt
Steht Yusuf Demir vor Rückkehr zum SK Rapid?
Nächster Abgang?
Sturm-Aderlass: Sportchef gibt sich entspannt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf