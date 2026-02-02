„Bevölkerung einbinden“: Warum die Zurückhaltung?

Wobei noch längst nicht wirklich klar ist, wie die Fragestellung lauten wird, wann die Befragung stattfindet – und ob sie überhaupt stattfindet. Denn die Regierungspartner der ÖVP zeigen sich anhaltend mäßig begeistert darüber, die Bevölkerung über die Wehrpflicht-Verlängerung abstimmen zu lassen. Wo doch der Kanzler nicht über Ja oder Nein zur Verlängerung entscheiden lassen will, sondern bloß über das WIE der Verlängerung. Genug innenpolitischer Zündstoff für die nächsten Monate.