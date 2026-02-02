Vorteilswelt
Rechtsgerichtete vorne

Costa Rica: Sicherheitslage dominiert Wahlkampf

Außenpolitik
02.02.2026 07:12
Fernández war in der jüngsten Umfrage der Universität von Costa Rica auf 44 Prozent gekommen.
Fernández war in der jüngsten Umfrage der Universität von Costa Rica auf 44 Prozent gekommen.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die rechtsgerichtete Ex-Ministerin Laura Fernández liegt Teilergebnissen zufolge bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica deutlich vorn. Dort hat die Gewaltkriminalität deutlich zugenommen, weshalb Fragen der Sicherheit bei den Wahlen eine zentrale Rolle spielten.

Das 5,2-Millionen-Einwohner-Land in Zentralamerika genießt wegen seiner stabilen demokratischen Verhältnisse und seiner Naturschönheiten international einen guten Ruf und ist bei Touristen beliebt.

Fernández kündigte ein rigoroses Vorgehen gegen die Drogenkriminalität an. Die 39-jährige Politologin bezeichnet El Salvadors Präsidenten Nayib Bukele als ihr Vorbild. Dieser geht mit eiserner Faust gegen kriminelle Banden vor. Bukele, gratulierte Fernández auch bereits zum Wahlsieg.

Rund 3,7 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe bei den Präsidentschafts- und ...
Rund 3,7 Millionen Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Costa Rica aufgerufen gewesen.

Nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen liegt die rechtsgerichtete Ex-Ministerin deutlich vorn. Demnach kam Fernández auf knapp 49 Prozent der Stimmen, der Ökonom Alvaro Ramos von der sozialdemokratischen Nationalen Befreiungspartei auf 33 Prozent. Für einen Sieg bereits in der ersten Runde wird ein Stimmanteil von 40 Prozent benötigt, wie die oberste Wahlbehörde des zentralamerikanischen Landes mitteilte. 



Leichen verscharrt
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
25.09.2025

Amtsinhaber durfte nicht mehr kandidieren
Fernández trat für die konservative Partei PPSO des scheidenden Präsidenten Rodrigo Chaves an, der gemäß der Verfassung des zentralamerikanischen Landes nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren durfte. Zu Fernández‘ Rivalen gehören der linksgerichtete Politiker Ariel Robles und der moderat-konservative Ökonom Álvaro Ramos.

Für den Wahlsieg bereits in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl werden mindestens 40 Prozent der Stimmen benötigt. Falls keiner der Kandidaten diesen Stimmenanteil erreicht, findet im April eine zweite Runde statt. 

