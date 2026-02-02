Costa Rica: Sicherheitslage dominiert Wahlkampf

Nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen liegt die rechtsgerichtete Ex-Ministerin deutlich vorn. Demnach kam Fernández auf knapp 49 Prozent der Stimmen, der Ökonom Alvaro Ramos von der sozialdemokratischen Nationalen Befreiungspartei auf 33 Prozent. Für einen Sieg bereits in der ersten Runde wird ein Stimmanteil von 40 Prozent benötigt, wie die oberste Wahlbehörde des zentralamerikanischen Landes mitteilte.