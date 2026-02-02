ÖFB-Legionär schließt sich Traditionsverein an

Der Leih-Transfer von ÖFB-Legionär Junior Adamu vom SC Freiburg zu Celtic Glasgow ist offenbar in trockenen Tüchern.
Gerüchte über einen Abschied aus Deutschland machten bereits in den vergangenen Tagen die Runde. Adamu musste sich bei den Freiburgern in dieser Saison meist mit der Rolle als Ergänzungsspieler begnügen – gerade mit Blick auf die bevorstehende WM kein zufriedenstellendes Szenario.
Zwei weitere Vereine zeigten Interesse
Gleich mehrere Vereine zeigten anschließend Interesse. Nun ist der Poker aber offenbar beendet. Den Zuschlag erhält der schottische Traditionsverein Celtic Glasgow, wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet.
Am Sonntag absolvierte der 24-Jährige demnach bereits den Medizincheck – zwei namentlich nicht genannte Vereine hätten versucht, den Transfer noch kurzfristig zu kapern, allerdings ohne Erfolg. Adamu wird seine Zelte in den nächsten Monaten in Schottland aufschlagen und dort versuchen, seine Torgefahr wiederzufinden.
