Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutschland-Abschied

ÖFB-Legionär schließt sich Traditionsverein an

Fußball International
02.02.2026 06:27
Junior Adamu verlässt den SC Freiburg.
Junior Adamu verlässt den SC Freiburg.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Leih-Transfer von ÖFB-Legionär Junior Adamu vom SC Freiburg zu Celtic Glasgow ist offenbar in trockenen Tüchern. 

0 Kommentare

Gerüchte über einen Abschied aus Deutschland machten bereits in den vergangenen Tagen die Runde. Adamu musste sich bei den Freiburgern in dieser Saison meist mit der Rolle als Ergänzungsspieler begnügen – gerade mit Blick auf die bevorstehende WM kein zufriedenstellendes Szenario.

Zwei weitere Vereine zeigten Interesse
Gleich mehrere Vereine zeigten anschließend Interesse. Nun ist der Poker aber offenbar beendet. Den Zuschlag erhält der schottische Traditionsverein Celtic Glasgow, wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet. 

Am Sonntag absolvierte der 24-Jährige demnach bereits den Medizincheck – zwei namentlich nicht genannte Vereine hätten versucht, den Transfer noch kurzfristig zu kapern, allerdings ohne Erfolg. Adamu wird seine Zelte in den nächsten Monaten in Schottland aufschlagen und dort versuchen, seine Torgefahr wiederzufinden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Deutschland
Celtic GlasgowÖFBSC Freiburg
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Fußball International
Täter verliert Finger
Skandal bei Inter-Spiel: Böller-Attacke auf Goalie
Deutschland-Abschied
ÖFB-Legionär schließt sich Traditionsverein an
Serie A
Inter setzt mit 2:0 in Cremona Erfolgsserie fort
„Ich bin entsetzt“
Zäher Vertragspoker: Hoeneß platzt der Kragen
Nach 2:0-Führung
Scorpion Kick! City verspielt Sieg gegen Tottenham
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf