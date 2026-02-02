Über 1400 Neuaufnahmen bei der Polizei für 2026

Pensionierungen schafften Herausforderungen

In den vergangenen Jahren stand die Exekutive laut eigenen Angaben vor der großen Herausforderung, außerordentlich viele Pensionierungen rechtzeitig und möglichst vollumfänglich kompensieren zu müssen. Durch eine Aufnahmeoffensive sei es aber gelungen, die Abgänge nicht nur auszugleichen, sondern den Personalstand der Sicherheitsexekutive weiter auszubauen. In den vergangenen zehn Jahren seien mehr als 4100 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in den Dienst gekommen, auch nach vereinzelten Absagen von Grundkursen zur Polizeiausbildung im Vorjahr.