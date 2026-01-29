EU plant Einreiseverbot für russische Kämpfer

In einem Hintergrundpapier ist von schätzungsweise 1,5 Millionen russischen Staatsangehörigen die Rede, die seit 2022 an Kampfhandlungen gegen die Ukraine teilgenommen haben. 640.000 davon sollen nach wie vor im Einsatz sein. Ihre gemeinsamen Merkmale seien Kampferfahrung und die Anwendung von Gewalt, einschließlich der wahrscheinlichen Beteiligung an Kriegsverbrechen und anderen Gräueltaten.