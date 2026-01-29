Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gefährliche Menschen“

EU plant Einreiseverbot für russische Kämpfer

Ausland
29.01.2026 14:03
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hunderttausenden russischen Soldaten, die im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden, soll künftig die Einreise in die EU untersagt werden. Nach Angaben von Estlands Außenminister Margus Tsahkna liegt dazu bereits ein entsprechender Vorschlag in Brüssel auf dem Tisch.

0 Kommentare

Bei einem EU-Treffen verwies Tsahkna auf Hinweise, wonach viele dieser Soldaten nach einem möglichen Kriegsende nach Europa kommen wollten – das sei der Bevölkerung nicht vermittelbar. „Das sind sehr gefährliche Menschen“, sagte er.

In einem Hintergrundpapier ist von schätzungsweise 1,5 Millionen russischen Staatsangehörigen die Rede, die seit 2022 an Kampfhandlungen gegen die Ukraine teilgenommen haben. 640.000 davon sollen nach wie vor im Einsatz sein. Ihre gemeinsamen Merkmale seien Kampferfahrung und die Anwendung von Gewalt, einschließlich der wahrscheinlichen Beteiligung an Kriegsverbrechen und anderen Gräueltaten.

Nach Angaben der Regierung in Tallinn wurden jüngst bereits mehr als 260 russische Kämpfer auf ...
Nach Angaben der Regierung in Tallinn wurden jüngst bereits mehr als 260 russische Kämpfer auf Grundlage von Entscheidungen des estnischen Innenministeriums mit einem Visa-Bann belegt. Im Bild: Margus Tsahkna(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)

Kämpfer gelten als Risikopersonen
„Ihre mögliche Einreise in die EU und ihr Aufenthalt dort bedeuten nicht nur ein allgemeines Risiko für Gewalttaten, sondern sind auch ein wichtiger Weg, über den organisierte Kriminalität, extremistische Gruppen und feindliche staatliche Aktivitäten in ganz Europa Fuß fassen und sich ausbreiten können“, schreiben die Autoren. 

Hunderttausenden russischen Soldaten, die gegen die Ukraine gekämpft haben, droht ein ...
Hunderttausenden russischen Soldaten, die gegen die Ukraine gekämpft haben, droht ein Einreiseverbot in die EU.(Bild: AP/Alexandr Kulikov)

Zudem wird in dem Papier darauf verwiesen, dass es in Russland bereits einen Zusammenhang zwischen ehemaligen Kämpfern und zunehmender Gewalt gebe.

Lesen Sie auch:
Eine ukrainische Drohne filmte auf einem Kirchturm in der russischen Region Kursk zahlreiche ...
Jagd auf Zivilisten
US-Technik ermöglicht russische Kriegsverbrechen
28.01.2026
Neue Fotos aufgetaucht
„Ballast“: Putin lässt eigene Soldaten hinrichten
28.07.2025
Russen in Angst
Kriegsrückkehrer tötet Unschuldigen bei Busstation
08.02.2025

Viele Rückkehrer hätten schwere Straftaten begangen; deren Gesamtzahl habe im ersten Halbjahr 2025 einen 15-Jahres-Höchststand erreicht. Hintergrund sei, dass bis zu 180.000 verurteilte Strafgefangene direkt für spezielle Militäreinheiten rekrutiert worden seien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf