Kriegsrückkehrer tötet Unschuldigen bei Busstation

Seit Tagen ist in den Städten Dserschinsk und Nischni Nowgorod ein Thema in aller Munde: ein äußerst kaltblütiger Messer-Mord an einer Busstation. Wie Zeugen gegenüber dem regionalen Online-Portal „NN.ru“ schildern, sei ein Unbekannter völlig ohne Grund auf einen Mann losgegangen und habe mehrmals auf ihn eingestochen. Die Polizei wie auch die Behörden schweigen, während Aufnahmen aus einer Überwachungskamera im Netz die Runde machen.