„Ballast“: Putin lässt eigene Soldaten hinrichten

„Russlands Präsident Wladimir Putin steht in bester Sowjet-Tradition: Wer nicht kämpft, wird beseitigt“, betont Russland-Experte Jörg Friedrich gegenüber der „Bild“. So sei es das typische Vorgehen in der russischen Armee, die verwundeten Soldaten nicht abzutransportieren und in ein Lazarett zu bringen. Stattdessen wird der verwundete Kamerad kurzerhand umgebracht. Auch der Osteuropa-Historiker Jan C. Behrends zeigt nicht überrascht von den brutalen Hinrichtungen, er sagt: „Die russische Armee ist eine Armee ohne Gesetzlichkeit.“ Verwundete seien keine Kameraden mehr – sondern Ballast.