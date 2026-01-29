Polizeieinsatz: Mit Gasdruckpistole am Spielplatz

Polizeieinsatz in Villach (Kärnten): Mehrere Einsatzkräfte wurden zu einem Spielplatz gerufen, nachdem eine Person dort mit einer Gasdruckpistole hantiert haben soll.
Auf einem Spielplatz mitten in der Innenstadt in Villach kam es zu einer bedrohlichen Szenerie: „Eine Person hantierte mit einer Pistole“, so Oberst Erich Londer zur „Krone“. Sofort rückten Einsatzkräfte aus.
Festnahme am Spielplatz
„Es hat sich herausgestellt, dass es sich um eine Gasdruckpistole handelte“, erklärt Polizei-Pressesprecher Werner Pucher. Die Person wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht. „Der Einsatz läuft derzeit noch“, informiert Pucher weiter.
Warum die Person mit der täuschend echt aussehenden Pistole unterwegs war, wird derzeit geklärt.
Kurz nach der Festnahme herrscht eisige Stille. Beim „Krone“-Lokalaugenschein konnten keine Passanten mehr am Spielplatz gegenüber des Peraugymasium angetroffen werden.
Der Artikel wird laufend aktualisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.