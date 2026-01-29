Vorteilswelt
In Villach

Polizeieinsatz: Mit Gasdruckpistole am Spielplatz

Kärnten
29.01.2026 11:37
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Polizeieinsatz in Villach (Kärnten): Mehrere Einsatzkräfte wurden zu einem Spielplatz gerufen, nachdem eine Person dort mit einer Gasdruckpistole hantiert haben soll.

Auf einem Spielplatz mitten in der Innenstadt in Villach kam es zu einer bedrohlichen Szenerie: „Eine Person hantierte mit einer Pistole“, so Oberst Erich Londer zur „Krone“. Sofort rückten Einsatzkräfte aus.

Festnahme am Spielplatz
„Es hat sich herausgestellt, dass es sich um eine Gasdruckpistole handelte“, erklärt Polizei-Pressesprecher Werner Pucher. Die Person wurde festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht. „Der Einsatz läuft derzeit noch“, informiert Pucher weiter.

Warum die Person mit der täuschend echt aussehenden Pistole unterwegs war, wird derzeit geklärt.

Am Spielplatz gegenüber des Peraugymnasiums herrscht nach dem Einsatz eisige Stille.
Am Spielplatz gegenüber des Peraugymnasiums herrscht nach dem Einsatz eisige Stille.(Bild: Katrin Fister)
Der Park ist jetzt komplett leer.
Der Park ist jetzt komplett leer.(Bild: Katrin Fister)
Die verdächtige Person wurde festgenommen.
Die verdächtige Person wurde festgenommen.(Bild: Katrin Fister)

Kurz nach der Festnahme herrscht eisige Stille. Beim „Krone“-Lokalaugenschein konnten keine Passanten mehr am Spielplatz gegenüber des Peraugymasium angetroffen werden. 

Der Artikel wird laufend aktualisiert. 

