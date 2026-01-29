Der große Bregenzer Kader schrumpfte unfreiwillig

Den Kader verschlanken wollen die Bregenzer schon länger, aber doch nicht so! Denn seit Anfang der Woche ist fast Ausnahmezustand bei den Schwarz-Weißen. „In der Nacht auf Montag sind neun Spieler krank geworden, am Tag darauf dann noch einmal drei“, sagt Trainer Andreas Heraf, den es aber selbst nicht erwischte. Aber was haben die Spieler denn genau? „Schwierig zu sagen, aber jedenfalls etwas mit den Atemwegen, keine Magen- oder Darmprobleme“, sagt Heraf.