Der große Bregenzer Kader schrumpfte unfreiwillig

Das kann man als Trainer gar nicht brauchen. Von einem Tag auf den nächsten meldeten sich bei SW Bregenz neun Spieler krank, weitere kamen nun dazu. Coach Andreas Heraf kann mit dem gesunden Rest zwar noch trainieren, zwischen den Pfosten schaut es aber leer aus.
Den Kader verschlanken wollen die Bregenzer schon länger, aber doch nicht so! Denn seit Anfang der Woche ist fast Ausnahmezustand bei den Schwarz-Weißen. „In der Nacht auf Montag sind neun Spieler krank geworden, am Tag darauf dann noch einmal drei“, sagt Trainer Andreas Heraf, den es aber selbst nicht erwischte. Aber was haben die Spieler denn genau? „Schwierig zu sagen, aber jedenfalls etwas mit den Atemwegen, keine Magen- oder Darmprobleme“, sagt Heraf.
Alle Tormänner
Und das stellt den Coach nun vor Herausforderungen. Rund 15 Spieler hat er zwar immer noch auf dem Training, nun dank des zu großen Kaders, außerdem weilen auch noch Testspieler in der Festspielstadt. Aber das größte Problem ist ein anderes. „Alle drei Tormänner hat es erwischt“, ärgert sich Heraf, „das heißt, wir können keine Spielformen machen und auch kein Testspiel.“
Darum wurde das Vorbereitungsspiel gegen den FC Lustenau, das eigentlich hätte am Samstag stattfinden sollen, abgesagt. Der nächste Test steht nun am 7. Februar daheim gegen den Tiroler Westligisten Imst auf dem Terminplan.
