Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SW-Coach Heraf:

„Das wollte ich so nicht haben“

Vorarlberg
25.01.2026 17:55
Bregenz-Coach Andy Heraf war mit dem ersten Test zufrieden, weniger mit der Gangart des Gegners.
Bregenz-Coach Andy Heraf war mit dem ersten Test zufrieden, weniger mit der Gangart des Gegners.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

SW Bregenz hat den ersten Test der Frühjahrsvorbereitung hinter sich, musste sich Westliga-Spitzenreiter Wacker Innsbruck mit 1:3 geschlagen geben. Der Auftritt seines Teams war in Ordnung für Coach Andreas Heraf, weniger aber der des Gegners.

0 Kommentare

Die Bregenzer haben ihr erstes Testspiel hinter sich, unterlagen RLW-Tabellenführer Wacker Innsbruck auf eigenem Boden mit 1:3 (0:1). Den Treffer der Festspielstädter machte Innenverteidiger Saidu Bangura bald nach Beginn der zweiten Hälfte nach einem Standard. Mit der Partie war Coach Andreas Heraf grundsätzlich zufrieden. „Vorbereitungsspiele sind für mich Trainingseinheiten mit Wettkampfcharakter, aber nicht mehr“, sagte er. Weniger erfreut war er dagegen über den Auftritt des Tiroler Gegners. „Innsbruck war übermotiviert, sie haben das zu ernst genommen“, ärgerte sich Heraf, „viele Fouls, das hat sich hochgeschaukelt. So wollte ich das nicht haben.“

Verteidiger Saidu Bangura (l.) erzielte den einzigen Treffer gegen Wacker.
Verteidiger Saidu Bangura (l.) erzielte den einzigen Treffer gegen Wacker.(Bild: GEPA)

Verletzungen hatte er aber keine zu beklagen, die Vorbereitung geht nach Plan weiter. Die Intensität wird aber beim Ex-Teamspieler derzeit nicht gesteigert. „Wir trainieren sicher weniger oft als andere Mannschaften. Die Intensität ist in unserem Zyklus momentan immer gleich hoch“, erklärt der Bregenz-Coach.

Testspieler und Rückkehrer
Der beim Test gegen Wacker auch drei Testspieler dabei hatte, außerdem mit Ivo Kralj einen Rückkehrer nach langer Verletzungspause. Mit dem 25-jährigen deutschen Innenverteidiger Vincent Gembalies – der im Test wegen Adduktorenproblemen geschont wurde – präsentierte Bregenz bisher einen Neuzugang. Ein weiterer Defensivmann vom LASK steht ante portas, auch ein Stürmer soll noch kommen. Kaum Fortschritte gibt es dagegen beim eigenen „Verschlankungsprogramm“. Daniel Nussbaumer verließ den Klub, ansonsten bisher aber niemand. „Ich hoffe, da passiert noch etwas“, meint Heraf, „es ist ja für die Spieler auch nicht angenehm, wenn sie immer zuschauen müssen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 1°
Symbol bedeckt
Bludenz
-1° / 2°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 3°
Symbol bedeckt
Feldkirch
-1° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
239.568 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
207.594 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
138.279 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Vorarlberg
SW-Coach Heraf:
„Das wollte ich so nicht haben“
Nach Podest-Sensation
Selbstvertrauen bei ÖSV-Dame ist da – der Käse weg
Chanticleer im Ländle
America is still great – zumindest in der Musik
Polizei sucht Zeugen
Vandalen demolierten abgestellte Fahrzeuge
Krone Plus Logo
Zu jung für TikTok?
Wenn die sozialen Medien unsere Kinder gefährden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf