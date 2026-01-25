„Das wollte ich so nicht haben“

Testspieler und Rückkehrer

Der beim Test gegen Wacker auch drei Testspieler dabei hatte, außerdem mit Ivo Kralj einen Rückkehrer nach langer Verletzungspause. Mit dem 25-jährigen deutschen Innenverteidiger Vincent Gembalies – der im Test wegen Adduktorenproblemen geschont wurde – präsentierte Bregenz bisher einen Neuzugang. Ein weiterer Defensivmann vom LASK steht ante portas, auch ein Stürmer soll noch kommen. Kaum Fortschritte gibt es dagegen beim eigenen „Verschlankungsprogramm“. Daniel Nussbaumer verließ den Klub, ansonsten bisher aber niemand. „Ich hoffe, da passiert noch etwas“, meint Heraf, „es ist ja für die Spieler auch nicht angenehm, wenn sie immer zuschauen müssen.“