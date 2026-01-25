„Das wollte ich so nicht haben“

SW Bregenz hat den ersten Test der Frühjahrsvorbereitung hinter sich, musste sich Westliga-Spitzenreiter Wacker Innsbruck mit 1:3 geschlagen geben. Der Auftritt seines Teams war in Ordnung für Coach Andreas Heraf, weniger aber der des Gegners.
Die Bregenzer haben ihr erstes Testspiel hinter sich, unterlagen RLW-Tabellenführer Wacker Innsbruck auf eigenem Boden mit 1:3 (0:1). Den Treffer der Festspielstädter machte Innenverteidiger Saidu Bangura bald nach Beginn der zweiten Hälfte nach einem Standard. Mit der Partie war Coach Andreas Heraf grundsätzlich zufrieden. „Vorbereitungsspiele sind für mich Trainingseinheiten mit Wettkampfcharakter, aber nicht mehr“, sagte er. Weniger erfreut war er dagegen über den Auftritt des Tiroler Gegners. „Innsbruck war übermotiviert, sie haben das zu ernst genommen“, ärgerte sich Heraf, „viele Fouls, das hat sich hochgeschaukelt. So wollte ich das nicht haben.“
Verletzungen hatte er aber keine zu beklagen, die Vorbereitung geht nach Plan weiter. Die Intensität wird aber beim Ex-Teamspieler derzeit nicht gesteigert. „Wir trainieren sicher weniger oft als andere Mannschaften. Die Intensität ist in unserem Zyklus momentan immer gleich hoch“, erklärt der Bregenz-Coach.
Testspieler und Rückkehrer
Der beim Test gegen Wacker auch drei Testspieler dabei hatte, außerdem mit Ivo Kralj einen Rückkehrer nach langer Verletzungspause. Mit dem 25-jährigen deutschen Innenverteidiger Vincent Gembalies – der im Test wegen Adduktorenproblemen geschont wurde – präsentierte Bregenz bisher einen Neuzugang. Ein weiterer Defensivmann vom LASK steht ante portas, auch ein Stürmer soll noch kommen. Kaum Fortschritte gibt es dagegen beim eigenen „Verschlankungsprogramm“. Daniel Nussbaumer verließ den Klub, ansonsten bisher aber niemand. „Ich hoffe, da passiert noch etwas“, meint Heraf, „es ist ja für die Spieler auch nicht angenehm, wenn sie immer zuschauen müssen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.