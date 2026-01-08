„Wer dabei ist, herzlich gerne – und sonst nicht“

Aus eigener Kraft

Dass mit Austria Klagenfurt allem Anschein nach ein weiterer Zweitligist wegen finanzieller Probleme – oder einer nicht zweitligatauglichen Mannschaft – wegbrechen und es damit nach dem Stripfing-Aus höchstens noch einen Absteiger in Liga zwei geben wird, könnte den Bregenzern natürlich schwer helfen. Falls es keinen Aufsteiger aus der Regionalliga Ost geben sollte, würde es sogar gar keinen Absteiger geben. Was den Trainer natürlich nicht unglücklich machen würde. Aber: „Auf all das wollen wir uns nicht verlassen“, stellt Heraf klar, „wir werden es aus eigener Kraft schaffen.“