Salzburg hofft auf Wunder von Birmingham!

Die Bullen treffen in der Schlussrunde der Europa League auswärts auf Aston Villa und dürfen noch auf den Aufstieg hoffen. Trainer Thomas Letsch: „Die größte Nummer der Saison.“
Der Tag ist gekommen! Am achten und letzten Spieltag der Europa League gastiert Salzburg heute (21) bei Aston Villa und kann noch einen Platz in den Top-24 und damit die K. o.-Phase erreichen. Dafür müssten die Bullen aber gewinnen und auf Schützenhilfe von anderen Teams hoffen. „Wichtig ist, dass die Rechnung noch möglich ist. Wir wollen das Maximale herausholen und das Spiel gewinnen. Dann können wir schauen, wo wir in der Tabelle stehen“, meinte Trainer Thomas Letsch.
„Gibt wenig spannendere Aufgaben“
Auch er weiß, dass mit dem Klub aus Birmingham ein richtiger Brocken wartet: „Das ist vielleicht die größte Nummer in der Europa League. Sie sind in der Premier League punktgleich mit Man City Dritter, daheim eine Macht.“ Trotzdem freut er sich auf das Spiel: „Es gibt mit Sicherheit leichtere, aber wenig spannendere Aufgaben.“
Auch die Spieler blicken dem Highlight im Villa Park mit Aufregung entgegen. „Das ist das größte Stadion, in dem ich je als Kicker war. Und die Spieler von Aston Villa sind vermutlich die besten, auf die ich bisher getroffen bin“, sagte Abwehrmann Jannik Schuster.
Trotz des großen Respekts vor der Top-Truppe aus England trauen sich die Bullen eine Überraschung zu. „Man kann jedem Gegner weh tun. Wir wollen mutig sein und uns nicht nur hinten reinstellen“, so Letsch. Schuster fügte an: „Wir werden sie sicher nicht so dominieren wie zuletzt Basel beim 3:1-Sieg, aber ich bin davon überzeugt, dass wir zu unseren Chancen kommen. Die müssen wir dann nutzen.“
Vertessen blieb daheim
Verzichten muss Salzburg auf Yorbe Vertessen, der krankheitsbedingt daheim geblieben ist. An seiner Stelle wird wohl Karim Konate auflaufen. Ansonsten spricht wenig gegen die gleiche Aufstellung wie zuletzt gegen Basel. Mit einer ähnlichen Leistung ist das Wunder von Birmingham vielleicht möglich.
