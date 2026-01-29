Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europa League-Kehraus

Salzburg hofft auf Wunder von Birmingham!

Salzburg
29.01.2026 09:00
Schuster (M.) freut sich auf die Partie.
Schuster (M.) freut sich auf die Partie.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Die Bullen treffen in der Schlussrunde der Europa League auswärts auf Aston Villa und dürfen noch auf den Aufstieg hoffen. Trainer Thomas Letsch: „Die größte Nummer der Saison.“

0 Kommentare

Der Tag ist gekommen! Am achten und letzten Spieltag der Europa League gastiert Salzburg heute (21) bei Aston Villa und kann noch einen Platz in den Top-24 und damit die K. o.-Phase erreichen. Dafür müssten die Bullen aber gewinnen und auf Schützenhilfe von anderen Teams hoffen. „Wichtig ist, dass die Rechnung noch möglich ist. Wir wollen das Maximale herausholen und das Spiel gewinnen. Dann können wir schauen, wo wir in der Tabelle stehen“, meinte Trainer Thomas Letsch.

„Gibt wenig spannendere Aufgaben“
Auch er weiß, dass mit dem Klub aus Birmingham ein richtiger Brocken wartet: „Das ist vielleicht die größte Nummer in der Europa League. Sie sind in der Premier League punktgleich mit Man City Dritter, daheim eine Macht.“ Trotzdem freut er sich auf das Spiel: „Es gibt mit Sicherheit leichtere, aber wenig spannendere Aufgaben.“

Lesen Sie auch:
Andreas Weimann hatte bei Aston Villa eine schöne Zeit.
Krone Plus Logo
Teamkicker Weimann:
„Aston Villa surft auf einer Welle“
27.01.2026
Bullen in Euro League
Ausgerechnet vom Rivalen braucht es Unterstützung
28.01.2026
Hatte Nummer 1
Ex-Salzburger kehrt in die Bundesliga zurück
28.01.2026

Auch die Spieler blicken dem Highlight im Villa Park mit Aufregung entgegen. „Das ist das größte Stadion, in dem ich je als Kicker war. Und die Spieler von Aston Villa sind vermutlich die besten, auf die ich bisher getroffen bin“, sagte Abwehrmann Jannik Schuster.

Trotz des großen Respekts vor der Top-Truppe aus England trauen sich die Bullen eine Überraschung zu. „Man kann jedem Gegner weh tun. Wir wollen mutig sein und uns nicht nur hinten reinstellen“, so Letsch. Schuster fügte an: „Wir werden sie sicher nicht so dominieren wie zuletzt Basel beim 3:1-Sieg, aber ich bin davon überzeugt, dass wir zu unseren Chancen kommen. Die müssen wir dann nutzen.“

Vertessen blieb daheim
Verzichten muss Salzburg auf Yorbe Vertessen, der krankheitsbedingt daheim geblieben ist. An seiner Stelle wird wohl Karim Konate auflaufen. Ansonsten spricht wenig gegen die gleiche Aufstellung wie zuletzt gegen Basel. Mit einer ähnlichen Leistung ist das Wunder von Birmingham vielleicht möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
137.768 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
132.486 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
123.773 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf