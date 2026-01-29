Salzburg hofft auf Wunder von Birmingham!

Der Tag ist gekommen! Am achten und letzten Spieltag der Europa League gastiert Salzburg heute (21) bei Aston Villa und kann noch einen Platz in den Top-24 und damit die K. o.-Phase erreichen. Dafür müssten die Bullen aber gewinnen und auf Schützenhilfe von anderen Teams hoffen. „Wichtig ist, dass die Rechnung noch möglich ist. Wir wollen das Maximale herausholen und das Spiel gewinnen. Dann können wir schauen, wo wir in der Tabelle stehen“, meinte Trainer Thomas Letsch.