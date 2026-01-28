Vorteilswelt
Hatte Nummer 1

Ex-Salzburger kehrt in die Bundesliga zurück

Salzburg
28.01.2026 10:13
Samson Baidoo (li.) und Nico Mantl (re.).
Samson Baidoo (li.) und Nico Mantl (re.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Blau-Weiß Linz hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Der österreichische Bundesligist warf die Angel nach Portugal aus und holte sich einen ehemaligen Salzburger in die Stahlstadt.

0 Kommentare

Die Verletzung von Viktor Baier zwang Blau-Weiß Linz zu einem Wintertransfer auf der Torhüterposition. Die Stahlstädter konnten einen Deal am Mittwochvormittag fixieren. Sportdirektor Christoph Schößwendter holte Nico Mantl als neue Nummer 1! „Ich bin sehr froh, dass wir nach der bitteren Verletzung von Viktor nun mit Nico Mantl einen sehr guten Torwart für uns gewinnen konnten. Nico hat trotz seines jungen Alters schon jede Menge Erfahrung in unterschiedlichen Ligen sammeln können und kennt zudem die österreichische Bundesliga aus seiner Zeit in Salzburg sehr gut“, wird der Pinzgauer in einer Aussendung zitiert.

In Salzburg nie durchgesetzt
Der deutsche Goalie wurde nämlich auf den Tag genau vor fünf Jahren von den Bullen verpflichtet und bekam auch die Nummer 1 am Trikot. Stammtorhüter war der heute 25-Jährige aber nie, weshalb er auch nach Dänemark zu Aalborg und Viborg verliehen wurde. Im Sommer 2024 endete das Kapitel Red Bull Salzburg nach nur elf Pflichtspieleinsätzen. Mantl versuchte sich bei Arouca in der portugiesischen ersten Liga, wo er bis dato 39 Partien absolvierte.

Lesen Sie auch:
Soumaila Diabate (li.) im Duell mit Ex-Salzburger Flavius Daniliuc.
Soumaila Diabate
„Bin noch nicht am Ende meines Weges“
27.01.2026
Krone Plus Logo
Teamkicker Weimann:
„Aston Villa surft auf einer Welle“
27.01.2026
Krone Plus Logo
Ehemaliger Bulle
Er soll Sturms neuer Knipser werden!
27.01.2026

Nun schlägt er seine Zelte in Linz auf, wo er leihweise bis zum Ende der Saison bleiben wird. Schößwendter sicherte sich aber eine Kaufoption. „Neben seinen unbestrittenen Fähigkeiten verfügt er über eine richtig gute Mentalität und Präsenz, was unserer Mannschaft im Gesamten mehr Sicherheit und Stabilität geben wird“, sagt der Sportdirektor über seinen neuen Spieler.

Salzburg

