Ex-Salzburger kehrt in die Bundesliga zurück

Die Verletzung von Viktor Baier zwang Blau-Weiß Linz zu einem Wintertransfer auf der Torhüterposition. Die Stahlstädter konnten einen Deal am Mittwochvormittag fixieren. Sportdirektor Christoph Schößwendter holte Nico Mantl als neue Nummer 1! „Ich bin sehr froh, dass wir nach der bitteren Verletzung von Viktor nun mit Nico Mantl einen sehr guten Torwart für uns gewinnen konnten. Nico hat trotz seines jungen Alters schon jede Menge Erfahrung in unterschiedlichen Ligen sammeln können und kennt zudem die österreichische Bundesliga aus seiner Zeit in Salzburg sehr gut“, wird der Pinzgauer in einer Aussendung zitiert.