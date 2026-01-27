„Aston Villa surft auf einer Welle“

Oberster Staatsschützer wittert eine „Intrige“
Salzburg trifft in der Europa League am letzten Spieltag am Donnerstag auswärts auf Aston Villa. Die „Krone“ unterhielt sich vorab mit ÖFB-Teamkicker Andreas Weimann, der mehrere Jahre beim Klub aus Birmingham gespielt hat, und sprach mit ihm über die Chancen der Bullen, den Lauf der Gastgeber und warum er alle Spiele der „Villans“ verfolgt.
Auf Fußball-Vizemeister Salzburg wartet am Donnerstag (21) ein „Endspiel“ in der Europa League. Nur mit einem Sieg haben die Bullen noch eine theoretische Chance auf einen Aufstieg in die K. o.-Phase des Bewerbs. Der Brocken, der den Mozartstädtern gegenüber steht, ist allerdings riesig: Aston Villa.
