„Aston Villa surft auf einer Welle“

Salzburg trifft in der Europa League am letzten Spieltag am Donnerstag auswärts auf Aston Villa. Die „Krone“ unterhielt sich vorab mit ÖFB-Teamkicker Andreas Weimann, der mehrere Jahre beim Klub aus Birmingham gespielt hat, und sprach mit ihm über die Chancen der Bullen, den Lauf der Gastgeber und warum er alle Spiele der „Villans“ verfolgt.