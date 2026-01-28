Ausgerechnet vom Rivalen braucht es Unterstützung

Während Lille aufgrund einer positiven Tordifferenz von den aktuell qualifizierten Teams die besten Karten hat, ist die Lage bei den anderen drei etwas kritischer. Unterstützung braucht Salzburg ausgerechnet von einem Rivalen. Denn Brann trifft auf Sturm und wenn die Grazer das Duell für sich entscheiden würden und die Bullen zeitgleich beim Sieg gegen Villa einen Treffer auf die Norweger aufholen, würden man diese hinter sich lassen. Bern darf gegen Stuttgart nicht anschreiben und Celtic im Duell mit Utrecht einfach nicht gewinnen – dann würde Österreichs Vizemeister an ihnen vorbeiziehen.