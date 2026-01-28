Ausgerechnet vom Rivalen braucht es Unterstützung

Salzburg kämpft am Donnerstag bei Aston Villa noch um den Einzug in die K. o.-Phase der Europa. Nur mit einem Sieg wäre der Aufstieg noch möglich und selbst dann würde man viel Schützenhilfe benötigen. Die „Krone“ gibt einen Überblick.
Sechs Punkte haben die Bullen nach sieben Spieltagen in der Europa League am Konto. Um weiterzukommen, braucht es mindestens neun Zähler. Sollte den Salzburgern in Birmingham ein Sieg gelingen, benötigen sie aber auch Schützenhilfe von anderen Teams, denn der Kampf um einen Platz in den Top-24 ist ein echter Krimi, in dem ein Taschenrechner nicht schaden würde.
Vier Klubs (Lille, Brann, Young Boys und Celtic) stehen derzeit mit neun Punkten oder weniger in den Top-24. Dahinter gibt es gleich sechs Vereine (Ludogorez, Feyenoord, Basel, Salzburg, FCS Bukarest und die Go Ahead Eagles) mit zumindest noch theoretischen Chancen auf ein Weiterkommen. Nur vier der zehn erwähnten Mannschaften bleiben im Bewerb.
Während Lille aufgrund einer positiven Tordifferenz von den aktuell qualifizierten Teams die besten Karten hat, ist die Lage bei den anderen drei etwas kritischer. Unterstützung braucht Salzburg ausgerechnet von einem Rivalen. Denn Brann trifft auf Sturm und wenn die Grazer das Duell für sich entscheiden würden und die Bullen zeitgleich beim Sieg gegen Villa einen Treffer auf die Norweger aufholen, würden man diese hinter sich lassen. Bern darf gegen Stuttgart nicht anschreiben und Celtic im Duell mit Utrecht einfach nicht gewinnen – dann würde Österreichs Vizemeister an ihnen vorbeiziehen.
Bei jenen Teams, die derzeit außerhalb der Top-24 liegen, müssen Thomas Letsch und Co. hoffen, dass diese keine drei Punkte holen. Sollten sie das schon tun, würde es mit Ausnahme von Ludogorez (die Bulgaren hätten dann zehn Zähler und wären somit fix vor Salzburg) auf die Tordifferenz ankommen. Die Mozartstädter stehen aktuell bei -4, Feyenoord und Basel bei -3, Bukarest bei -6 und die Go Ahead Eagles bei -8. Vier der erwähnten zehn Mannschaften muss das derzeit auf Platz 28 liegende Salzburg am Ende mindestens hinter sich lassen, um weiterzukommen.
Bevor sie auf andere Plätze schauen, sollten sich die Bullen aber auf ihre Leistung konzentrieren. Denn klar ist, dass sie im Villa Park als krasser Außenseiter auflaufen und ein Sieg dort ohnehin schon eine riesige Überraschung wäre.
