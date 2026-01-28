Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen in Euro League

Ausgerechnet vom Rivalen braucht es Unterstützung

Salzburg
28.01.2026 20:00
Ausgerechnet Kiteishvili (li.) und Sturm könnten Salzburg (Diabate) helfen.
Ausgerechnet Kiteishvili (li.) und Sturm könnten Salzburg (Diabate) helfen.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Salzburg kämpft am Donnerstag bei Aston Villa noch um den Einzug in die K. o.-Phase der Europa. Nur mit einem Sieg wäre der Aufstieg noch möglich und selbst dann würde man viel Schützenhilfe benötigen. Die „Krone“ gibt einen Überblick.

0 Kommentare

Sechs Punkte haben die Bullen nach sieben Spieltagen in der Europa League am Konto. Um weiterzukommen, braucht es mindestens neun Zähler. Sollte den Salzburgern in Birmingham ein Sieg gelingen, benötigen sie aber auch Schützenhilfe von anderen Teams, denn der Kampf um einen Platz in den Top-24 ist ein echter Krimi, in dem ein Taschenrechner nicht schaden würde.

Vier Klubs (Lille, Brann, Young Boys und Celtic) stehen derzeit mit neun Punkten oder weniger in den Top-24. Dahinter gibt es gleich sechs Vereine (Ludogorez, Feyenoord, Basel, Salzburg, FCS Bukarest und die Go Ahead Eagles) mit zumindest noch theoretischen Chancen auf ein Weiterkommen. Nur vier der zehn erwähnten Mannschaften bleiben im Bewerb.

Salzburg (li. Vertessen) und Basel können noch weiterkommen.
Salzburg (li. Vertessen) und Basel können noch weiterkommen.(Bild: EPA/LEONHARD SIMON)

Während Lille aufgrund einer positiven Tordifferenz von den aktuell qualifizierten Teams die besten Karten hat, ist die Lage bei den anderen drei etwas kritischer. Unterstützung braucht Salzburg ausgerechnet von einem Rivalen. Denn Brann trifft auf Sturm und wenn die Grazer das Duell für sich entscheiden würden und die Bullen zeitgleich beim Sieg gegen Villa einen Treffer auf die Norweger aufholen, würden man diese hinter sich lassen. Bern darf gegen Stuttgart nicht anschreiben und Celtic im Duell mit Utrecht einfach nicht gewinnen – dann würde Österreichs Vizemeister an ihnen vorbeiziehen. 

Lesen Sie auch:
Andreas Weimann hatte bei Aston Villa eine schöne Zeit.
Krone Plus Logo
Teamkicker Weimann:
„Aston Villa surft auf einer Welle“
27.01.2026
Soumaila Diabate
„Bin noch nicht am Ende meines Weges“
27.01.2026

Bei jenen Teams, die derzeit außerhalb der Top-24 liegen, müssen Thomas Letsch und Co. hoffen, dass diese keine drei Punkte holen. Sollten sie das schon tun, würde es mit Ausnahme von Ludogorez (die Bulgaren hätten dann zehn Zähler und wären somit fix vor Salzburg) auf die Tordifferenz ankommen. Die Mozartstädter stehen aktuell bei -4, Feyenoord und Basel bei -3, Bukarest bei -6 und die Go Ahead Eagles bei -8. Vier der erwähnten zehn Mannschaften muss das derzeit auf Platz 28 liegende Salzburg am Ende mindestens hinter sich lassen, um weiterzukommen. 

Bevor sie auf andere Plätze schauen, sollten sich die Bullen aber auf ihre Leistung konzentrieren. Denn klar ist, dass sie im Villa Park als krasser Außenseiter auflaufen und ein Sieg dort ohnehin schon eine riesige Überraschung wäre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf