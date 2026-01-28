Mit fremden Kreditkarten in Hotels eingebucht

Unbekannte hatten sich in an der Kreditkarte eines Deutschen zu schaffen gemacht. Sie buchten damit Hotels in Tirol und Salzburg. In einem Apartment im Flachgau konnte die Polizei drei Männer antreffen, zwei flüchteten jedoch. Außerdem fanden die Beamten dort 218 Flaschen hochpreisigen Alkohols.
Deutsche Polizisten meldeten ihren Salzburger Kollegen gestern, Dienstag, eine Straftat, die offenkundig gerade im Gange sei. Unbekannte hatten sich mit der Kreditkarte eines Mannes aus Deutschland zu schaffen gemacht. Der Geschädigte erstattete in Deutschland Anzeige und gab an, dass seine Kartendaten zur Bezahlung einer Unterkunft via Online-Buchungsplattform in Tirol und Salzburg benutzt wurden - wobei der Buchungszeitraum für Salzburg noch aktuell sei.
Im Zuge der polizeilichen Arbeit der Salzburger Exekutive wurde im Keller einer Apartmentanlage im Flachgau ein 26-jähriger Weißrusse angetroffen. Im versperrten Apartment stießen die Polizisten auf zwei männliche Personen, die aber über die Terrassentüre in eine unbekannte Richtung flüchteten.
Im Apartment wurden bei genauer Untersuchung unter anderem zwei Ausweise, sowie 218 hochpreisige Alkohol-Flaschen (Champagner, Whiskey, und andere) sichergestellt.
Der Weißrusse spricht von einer Zufallsbekanntschaft und ist wegen der vorgeworfenen Tatbestände nicht geständig. Er wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg auf freiem Fuß angezeigt. Die weiteren Ermittlungen laufen.
