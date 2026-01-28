Mit fremden Kreditkarten in Hotels eingebucht

Deutsche Polizisten meldeten ihren Salzburger Kollegen gestern, Dienstag, eine Straftat, die offenkundig gerade im Gange sei. Unbekannte hatten sich mit der Kreditkarte eines Mannes aus Deutschland zu schaffen gemacht. Der Geschädigte erstattete in Deutschland Anzeige und gab an, dass seine Kartendaten zur Bezahlung einer Unterkunft via Online-Buchungsplattform in Tirol und Salzburg benutzt wurden - wobei der Buchungszeitraum für Salzburg noch aktuell sei.