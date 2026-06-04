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Keine gröberen Schäden

Gewitterfront zog über die Stadt und den Flachgau

Chronik
04.06.2026 22:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: ÖWR)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Eine Gewitterfront zog Donnerstagabend nach 21 Uhr über die Stadt Salzburg und den angrenzenden Flachgau: Kräftige Windböen kamen auf. An einigen Seen wurde eine Sturmwarnung ausgerufen. Gröbere Schäden gab es laut Feuerwehr aber nicht. 

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Die Kaltfront kündigte sich Donnerstagabend mit kräftigem Sturm an. Böen von mehr als 50 km/h wurden gemessen. 

In Anif löste ein umgestürztes Gerüst einen Einsatz aus. Auf mehreren Flachgauer Seen kam es am späten Abend zu einer Sturmwarnung. Es gab aber laut Landesfeuerwehr keine weiteren Unwetterfolgen. 

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