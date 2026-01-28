Raser bretterte mit Kleinkindern im Auto 207 km/h

Mit mehr als 200 km/h raste ein 45-jähriger Wiener am Dienstag über die Westautobahn – obwohl seine Frau und zwei Kleinkinder im Auto saßen. Die gefährliche Fahrt endete nach einer Notbremsung bei der Abfahrt Mondsee, wo die Polizei den Raser aus dem Verkehr zog.
Am Dienstagnachmittag wurde eine Zivilstreife in Fahrtrichtung Wien auf einen Pkw aufmerksam, der bei Eugendorf deutlich zu schnell unterwegs war. Zunächst wurden 162 km/h gemessen, wenig später beschleunigte der Lenker weiter und raste mit bis zu 207 km/h über die linke Spur.
Erst eine Notbremsung verhinderte Schlimmeres, bei der Abfahrt Mondsee konnte der Wagen schließlich gestoppt werden. Der 45-jährige Wiener zeigte sich geständig. Brisant: Neben seiner Frau befanden sich auch zwei Kleinkinder im Fahrzeug. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, das Auto beschlagnahmt.
