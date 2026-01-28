Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Inklusive Notbremsung

Raser bretterte mit Kleinkindern im Auto 207 km/h

Salzburg
28.01.2026 16:00
Die Westautobahn bei Hallwang.
Die Westautobahn bei Hallwang.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit mehr als 200 km/h raste ein 45-jähriger Wiener am Dienstag über die Westautobahn – obwohl seine Frau und zwei Kleinkinder im Auto saßen. Die gefährliche Fahrt endete nach einer Notbremsung bei der Abfahrt Mondsee, wo die Polizei den Raser aus dem Verkehr zog.

0 Kommentare

Am Dienstagnachmittag wurde eine Zivilstreife in Fahrtrichtung Wien auf einen Pkw aufmerksam, der bei Eugendorf deutlich zu schnell unterwegs war. Zunächst wurden 162 km/h gemessen, wenig später beschleunigte der Lenker weiter und raste mit bis zu 207 km/h über die linke Spur.

Erst eine Notbremsung verhinderte Schlimmeres, bei der Abfahrt Mondsee konnte der Wagen schließlich gestoppt werden. Der 45-jährige Wiener zeigte sich geständig. Brisant: Neben seiner Frau befanden sich auch zwei Kleinkinder im Fahrzeug. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, das Auto beschlagnahmt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MondseeWienEugendorf
Polizei
WestautobahnAbfahrt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf