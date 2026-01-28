Geflüchteter Skifahrer konnte ausgeforscht werden

Nach dem tragischen Tod eines zweifachen Familienvaters aus dem Pinzgau, passierte jetzt ein weiterer Skiunfall mit Fahrerflucht. Diesmal konnte die Polizei den geflüchteten Unfallverursacher schnell dingfest machen. Dieser war am Montag, ebenfalls im Skigebiet Schmittenhöhe im Bereich der blauen Hirschkogelpiste, mit einem 78-jährigen Mann aus Deutschland kollidiert. Der Senior wurde verletzt liegengelassen.