Geflüchteter Skifahrer konnte ausgeforscht werden

Es ist nicht der erste Fall in diesen Tagen! Abermals passierte es auf der Hirschkogelpiste auf der Schmittenhöhe in Zell/See (Salzburg). Nach einem tödlichen Zusammenstoß samt Fahrerflucht türmte nun ein Brite und ließ einen Deutschen verletzt zurück.
Nach dem tragischen Tod eines zweifachen Familienvaters aus dem Pinzgau, passierte jetzt ein weiterer Skiunfall mit Fahrerflucht. Diesmal konnte die Polizei den geflüchteten Unfallverursacher schnell dingfest machen. Dieser war am Montag, ebenfalls im Skigebiet Schmittenhöhe im Bereich der blauen Hirschkogelpiste, mit einem 78-jährigen Mann aus Deutschland kollidiert. Der Senior wurde verletzt liegengelassen.
Eine detaillierte Beschreibung des Flüchtigen sowie sein Lichtbildausweis brachte die Beamten aber auf die Spur: Ein 79-jähriger Brite konnte als Verdächtiger in einem Zeller Hotel ausgemacht werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.
Im zweiten Fall, ein junger Ire (14) entfernte sich nach dem Unfall mit seiner Familie, laufen die Ermittlungen noch.
