Elternverband: „Kinderschutz nicht nur am Papier!“

Nach den Missbrauchsvorwürfen an einer Salzburger Volksschule sind die Sorgen bei den Eltern groß. Jetzt tagte auch der Vorstand des Verbandes der Elternvereine an Salzburgs Pflichtschulen. Warum großes Bauchweh da ist.
Die Schulbehörde sei zumindest in Bewegung gekommen, berichten Vertreter. „Es gibt neue Informationen in den Schul-Apps, wie Eltern mit Kindern reden sollen, wenn es einen Verdachtsfall gibt. Die Bildungsdirektion hat offenbar erkannt, dass es hier noch Luft nach oben gibt“, so Vera Schlager, Kinderschutzbeauftragte und Obfrau der Kinderfreunde.
Bauchweh löse vor allem aus, dass Kinderschutzkonzepte, die an Schulen eigentlich verpflichtend sind, offenbar an vielen Standorten nicht in der Praxis angekommen sind.
Kinderschutz ist ein Prozess, der nie aufhört. Alle Beteiligt gehören über Verdachtsfälle sofort informiert. Tragen muss es eine Haltung. Wir schauen nicht weg.
Vera Schlager, Geschäftsführerin der Kinderfreunde und Vorstandsmitglied im Elternverband
Bild: Vera Schlager
Schlager bringt aus der Freizeitbetreuung viel Erfahrung mit. „Ich weiß, dass die Gefahr hoch ist, einen Täter im Boot zu haben. Jedes Kind hat das Recht, sich sicher und geboren zu fühlen.“ Die Kinderfreunde bieten Jugendzentren, Nachmittags- und Ferienbetreuung an. Schlager: „Bei uns wissen auch die Kinder selbst, wer Kinderschutzbeauftragter ist und wo sie sich mit Sorgen hinwenden können. Bei den Kinderfreunden erfahren das nicht die Eltern zwei Wochen später aus der Zeitung.“ Auch an den Schulen brauche es zuständige Lehrpersonen.
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