Elternverband: „Kinderschutz nicht nur am Papier!“

Schlager bringt aus der Freizeitbetreuung viel Erfahrung mit. „Ich weiß, dass die Gefahr hoch ist, einen Täter im Boot zu haben. Jedes Kind hat das Recht, sich sicher und geboren zu fühlen.“ Die Kinderfreunde bieten Jugendzentren, Nachmittags- und Ferienbetreuung an. Schlager: „Bei uns wissen auch die Kinder selbst, wer Kinderschutzbeauftragter ist und wo sie sich mit Sorgen hinwenden können. Bei den Kinderfreunden erfahren das nicht die Eltern zwei Wochen später aus der Zeitung.“ Auch an den Schulen brauche es zuständige Lehrpersonen.