Acht Jahre Haft! Vater verging sich an Tochter

Bis zuletzt hielt er an seiner Version der Geschichte fest. Es sei alles „Blödsinn“ und eine „Intrige“. Auch am zweiten Verhandlungstag zeigte sich ein 67-jähriger Pongauer nicht geständig. „Alles Lügen“, meinte er am Mittwoch im Salzburger Landesgericht. Doch die Vorwürfe gegen den Pensionisten sind massiv: Wie berichtet, soll der Mann seine eigene Tochter fast zehn Jahre lang immer wieder vergewaltigt haben. Seine drei Stiefkinder soll er wiederholt misshandelt und geschlagen haben.