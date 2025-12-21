Rinder-TBC: Bereits fünf Bauernhöfe gesperrt

Auch für den aktuellen Winter zeichnet sich ein dramatisches Lagebild ab: Ein Betrieb ist bereits seit September gesperrt, nachdem bei einer Untersuchung der Tuberkulose-Erreger festgestellt worden war. Anfang Dezember wurde dann im Zuge einer Schlachtung ein weiteres Rind als Verdachtsfall eingestuft – der Herkunftsbauernhof ist vorsorglich gesperrt worden. Zur weiteren Abklärung wurden sechs Tiere diagnostisch getötet, die Befunde sind noch ausständig.

Testen und zittern

Im Zuge der vor einigen Wochen angelaufenen routinemäßigen Bestands-Untersuchungen – insgesamt werden rund 12.500 Rinder getestet – sind in den vergangenen Tagen vier weitere Betriebe im Bregenzerwald als potenzielle Seuchenherde ausgeforscht worden. Die daraufhin durchgeführten sieben diagnostischen Tötungen haben den Verdacht auf Tuberkulose bestätigt, drei der vier Betriebe wurden folglich gesperrt.