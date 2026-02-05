Hautnah beim neuen Spionage-Thriller dabei sein

Achtung alle Kinofans! Der neue Spionage-Triler „The Train“ kommt im Herbst in unsere Kinos und zusammen mit der „Krone“ haben Sie sogar die Chance, live bei den Dreharbeiten zum neuen Kinofilm dabei zu sein.
Derzeit wird der neue Spy-Action-Thriller „The Train“ mit Dennis Dewall in der Hauptrolle gedreht, ein internationales Filmprojekt des Regisseurs Boris Volodarsky, das an spektakulären Schauplätzen rund um den Globus Station macht: Malta, Bangkok, Tokio, London, Budapest, Prag - und natürlich Wien. Hier dient der luxuriöse Majestic Imperator Train de Luxe als eine der zentralen Kulissen des Films.
Von 9. bis 13. März ist er auf der Route von Wien nach Budapest, weiter über Wien nach Prag und schließlich zurück in die Bundeshauptstadt unterwegs. Das Besondere daran: Die Gäste an Bord sind nicht nur live bei den actionreichen Dreharbeiten an Bahnhöfen, auf dem Bahnsteig und im Zugabteil dabei, sondern können – wenn sie möchten – sogar als Komparse im Film mitwirken.
Live bei den Dreharbeiten mitmachen
„Krone“- Leser können die Chance wahren, hautnah dabei zu sein. Verlost werden zwei kleine Statistenrolle (ohne Text) und eine große Statistenrolle (inkl. 1-2 Zeilen Text). Die Teilnahme an dieser Filmproduktion als Statist verbindet ein luxuriöses Zugerlebnis (inkl. Catering an Bord) mit Einblicken in die internationale Filmproduktion. Doch damit nicht genug: Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern auch noch eine prestigträchtige Reise für zwei Personen zur großen Kino-Premiere im französischen Cannes! Ebenfalls werden noch drei reisen für je 2 Personen mit dem Majestic Imperator Train de Luxe (Wien-Budapest-Wien) verlost. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 16. Februar, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
