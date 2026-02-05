Hautnah beim neuen Spionage-Thriller dabei sein

Live bei den Dreharbeiten mitmachen

„Krone“- Leser können die Chance wahren, hautnah dabei zu sein. Verlost werden zwei kleine Statistenrolle (ohne Text) und eine große Statistenrolle (inkl. 1-2 Zeilen Text). Die Teilnahme an dieser Filmproduktion als Statist verbindet ein luxuriöses Zugerlebnis (inkl. Catering an Bord) mit Einblicken in die internationale Filmproduktion. Doch damit nicht genug: Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern auch noch eine prestigträchtige Reise für zwei Personen zur großen Kino-Premiere im französischen Cannes! Ebenfalls werden noch drei reisen für je 2 Personen mit dem Majestic Imperator Train de Luxe (Wien-Budapest-Wien) verlost. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 16. Februar, 09:00 Uhr.