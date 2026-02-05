Startschuss in Rot: „GAK ist endgültig ein Team!“

50-Jähriger zündet Kälteiglus für Obdachlose an
6-facher Mordversuch!
Die Vorbereitung ist nun vorbei, am Wochenende rollt in der Bundesliga wieder der Ball. Für den GAK geht es zum Start nach Wolfsberg. Mit dem WAC wartet ein Ex-Klub von Ferdl Feldhofer. Der Trainer sprach zuvor über die Vorbereitung, seine neuen Kicker oder auch die Erwartungshaltung.
Am Sonntag startet der GAK in die Frühjahrssaison. Erster Gegner im Kampf um den Klassenerhalt ist auswärts der WAC. Für Trainer Ferdl Feldhofer ein besonderer Gegner, immerhin stand er 46 Spiele bei den „Wölfen“ an der Seitenlinie. Mit der „Krone“ sprach der 46-Jährige über:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.