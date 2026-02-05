Aussage im Landtag erhitzt ganz viele Gemüter

„LH Mattle wurde offensichtlich falsch informiert“

Eine Aussage, die der Ärztekammer für Tirol sauer aufstößt. „Dazu ist festzuhalten, dass LH Anton Mattle hier von der ÖGK offensichtlich falsch informiert wurde. Denn weder Artur Wechselberger noch die Ärztekammer für Tirol haben zu irgendeinem Zeitpunkt die Etablierung von Primärversorgungszentren in Tirol verhindert oder verzögert. Im Gegenteil: Ein Spitzenfunktionär der Ärztekammer für Tirol hat selbst eines der ersten dieser Zentren in Tirol gegründet und unzählige Stunden in dieses Projekt investiert“, erklärt Kammeramtsdirektor Günter Atzl im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Die Ursachen für die Verzögerungen „liegen vielmehr ausschließlich im Verantwortungsbereich der ÖGK“ und hier „insbesondere am Angebot der ÖGK an die Ärztinnen und Ärzte“, erläutert Atzl.