Nachbarinnen im brutalen Clinch: Rippen gebrochen

Rauferei ja, aber keine Tritte gegen die Rippen

Die Anklage wegen schwerer Körperverletzung wollten die beiden Türkinnen nicht auf sich sitzen lassen. Ausführlich und wortreich führten sie aus, dass sie damit nichts zu tun hätten. „Es gab wohl eine Rauferei, ich habe unserer Nachbarin jedoch sicher nicht gegen die Rippen getreten“, betonte die Erstangeklagte aus.