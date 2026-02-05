Vizemeister im Visier – Donau hat Lust auf mehr!

Aufsteiger Donau war eine der großen Sensationen der Hinrunde der 3. Liga. Die Halper-Elf landete mit 28 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang – hat aber noch alle Chancen, sich den Vizemeistertitel zu sichern. Wir haben mit Coach Jürgen Halper die bisherige Saison noch einmal Revue passieren lassen. Das Video gibt es oben im Beitrag.