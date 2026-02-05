Personen verschüttet
Lawinen gingen in Südtiroler Skigebiet ab – 2 Tote
In Sulden in Südtirol sind am Donnerstagnachmittag gleich zwei Lawinen abgegangen und haben mehrere Personen verschüttet. Mindestens zwei Menschen kamen laut der italienischen Bergwacht ums Leben. Ein Mensch wurde unverletzt geborgen.
Da der Verdacht besteht, dass noch weitere Personen verschüttet wurden, waren am Donnerstagnachmittag mehrere Bergrettungseinheiten und drei Notarzthubschrauber im Einsatz. In kurzer Zeit sollen gleich zwei Lawinen in dem Skigebiet im Südtiroler Vinschgau abgegangen sein. Beide wurden im Bereich der Hinteren Schöntaufspitze registriert.
Zunächst war unklar, wie alt die beiden Todesopfer waren und woher sie kamen. In Südtirol herrscht nach den Schneefällen der vergangenen Tage große Lawinengefahr in höheren Lagen.
Lawinenopfer in Friaul gestorben
Erst am Mittwoch war im italienischen Tarvis ein 33-jähriger Snowboardfahrer von einer Lawine erfasst worden. Einsatzkräfte bargen ihn unter schwierigen Bedingungen aus den Schneemassen und versuchten lange vergeblich, ihn wiederzubeleben. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber wenig später seinen schweren Verletzungen.
Im österreichischen Tirol hatten am Samstag gleich mehrere Lawinen für Einsätze gesorgt. Zwei Skitourengeher in den Stubaier Alpen wurden teilverschüttet, konnten sich aber selbstständig befreien.
