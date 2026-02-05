Lawinen gingen in Südtiroler Skigebiet ab – 2 Tote

Lawinenopfer in Friaul gestorben

Erst am Mittwoch war im italienischen Tarvis ein 33-jähriger Snowboardfahrer von einer Lawine erfasst worden. Einsatzkräfte bargen ihn unter schwierigen Bedingungen aus den Schneemassen und versuchten lange vergeblich, ihn wiederzubeleben. Er wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber wenig später seinen schweren Verletzungen.