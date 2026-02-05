18-jähriger ÖSV-Boarder auf dem Sprung nach oben

(Noch) kein Heimweltcup im Montafon

Auch was sein Weltcup-Debüt angeht. „Das wäre schon cool, aber ich habe mit meinem Trainer besprochen, dass der Fokus diesen Winter klar auf dem Europacup liegt“, sagt der Absolvent der Skihandelsschule Stams, der nun als Externer die Matura nachholt und den besonders ein Start beim Heimweltcup im Montafon im März reizen würde. „Das wird aufgrund einer Terminkollision aber auf gar keinen Fall klappen.“ Denn während in der Silvretta Montafon die Generalprobe für die WM 2027 steigt, geht es in St. Moritz (Sz) bei der Junioren-WM um die Medaillen. „Und das ist schon auch ein großes Ziel für mich“, gesteht David.