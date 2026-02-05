18-jähriger ÖSV-Boarder auf dem Sprung nach oben

Mit Markus Schairer und Alessandro Hämmerle hat das Vorarlberger Montafon bereits zwei Snowboardcrosser, die es zum Weltmeister 2009 bzw. Olympiasieger 2022 gebracht haben. Jetzt macht sich mit dem Tschaggunser David Erhard der nächste Youngster aus der Talschaft im Süden des Ländle auf den Weg, die internationale Snowboardwelt zu erobern.
„Dass es so gut läuft, habe ich sicherlich nicht erwartet“, verrät Snowboardcrosser David Erhard, der am vergangenen Freitag mit Platz zwei in Puy St. Vicent (Fra) seinen ersten Stockerlplatz im Europacup einfahren konnte. Und das vor Athleten wie dem Franzosen Leo Le Ble Jaques, der sich im März 2024 beim Weltcup im Montafon Rang zwei hinter dem Olympiasieger von Peking Alessandro „Izzi“ Hämmerle geholt hatte. „Mein Ziel für diesen Winter war ursprünglich, mich im Europacup zu etablieren, immer wieder einmal den Sprung in die Top-8 zu schaffen.“
2024 bereits im Olympia-Einsatz
Etwas, das dem 18-jährigen Tschaggunser bereits Mitte Jänner bei den Rennen im türkischen Erzincan mit den Rängen zwei und acht gelang. „Allerdings zählt dieser zweite Platz nicht für die Europacupwertung, da wir nur einen Qualilauf gefahren sind“, erklärt Erhard, der schon 2024 ein Karrierehighlight erleben durfte und bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea 17. wurde.
Veränderte Teamdynamik passt
Doch was sind die Gründe für den steilen Aufstieg in diesem Winter? „Ich habe einige kleinere Umstellungen am Material vorgenommen“, verrät die nächste große Montafoner SBX-Hoffnung nach Hämmerle und Elias Leitner – der im vorigen Weltcupwinter zum „Rookie of the Year“ avancierte. „Seit diesem Sommer trainiere ich auch bei Kris Krause im Olympiazentrum Vorarlberg und fühle mich um einiges fitter als in den Jahren zuvor. Zudem gab es auch im Team einige Änderungen – wir haben nun eine richtig gute Dynamik und meine Motivation ist generell extrem groß.“
(Noch) kein Heimweltcup im Montafon
Auch was sein Weltcup-Debüt angeht. „Das wäre schon cool, aber ich habe mit meinem Trainer besprochen, dass der Fokus diesen Winter klar auf dem Europacup liegt“, sagt der Absolvent der Skihandelsschule Stams, der nun als Externer die Matura nachholt und den besonders ein Start beim Heimweltcup im Montafon im März reizen würde. „Das wird aufgrund einer Terminkollision aber auf gar keinen Fall klappen.“ Denn während in der Silvretta Montafon die Generalprobe für die WM 2027 steigt, geht es in St. Moritz (Sz) bei der Junioren-WM um die Medaillen. „Und das ist schon auch ein großes Ziel für mich“, gesteht David.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.