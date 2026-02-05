Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der nächste Montafoner

18-jähriger ÖSV-Boarder auf dem Sprung nach oben

Vorarlberg
05.02.2026 18:55
ÖSV-Boardercross-Hoffnung David Erhard kommt immer besser in Fahrt.
ÖSV-Boardercross-Hoffnung David Erhard kommt immer besser in Fahrt.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Mit Markus Schairer und Alessandro Hämmerle hat das Vorarlberger Montafon bereits zwei Snowboardcrosser, die es zum Weltmeister 2009 bzw. Olympiasieger 2022 gebracht haben. Jetzt macht sich mit dem Tschaggunser David Erhard der nächste Youngster aus der Talschaft im Süden des Ländle auf den Weg, die internationale Snowboardwelt zu erobern.

0 Kommentare

„Dass es so gut läuft, habe ich sicherlich nicht erwartet“, verrät Snowboardcrosser David Erhard, der am vergangenen Freitag mit Platz zwei in Puy St. Vicent (Fra) seinen ersten Stockerlplatz im Europacup einfahren konnte. Und das vor Athleten wie dem Franzosen Leo Le Ble Jaques, der sich im März 2024 beim Weltcup im Montafon Rang zwei hinter dem Olympiasieger von Peking Alessandro „Izzi“ Hämmerle geholt hatte. „Mein Ziel für diesen Winter war ursprünglich, mich im Europacup zu etablieren, immer wieder einmal den Sprung in die Top-8 zu schaffen.“

2024 bereits im Olympia-Einsatz
Etwas, das dem 18-jährigen Tschaggunser bereits Mitte Jänner bei den Rennen im türkischen Erzincan mit den Rängen zwei und acht gelang. „Allerdings zählt dieser zweite Platz nicht für die Europacupwertung, da wir nur einen Qualilauf gefahren sind“, erklärt Erhard, der schon 2024 ein Karrierehighlight erleben durfte und bei den Olympischen Jugendspielen in Südkorea 17. wurde.

Lesen Sie auch:
ÖSV-Talent
Snowboardcrosser David Erhard hat große Ziele
06.01.2024
Krone Plus Logo
Rookie des Jahres
ÖSV-Shootingstar wurde nach Saisonende „repariert“
24.04.2025
Snowboard
Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter
18.01.2026

Veränderte Teamdynamik passt
Doch was sind die Gründe für den steilen Aufstieg in diesem Winter? „Ich habe einige kleinere Umstellungen am Material vorgenommen“, verrät die nächste große Montafoner SBX-Hoffnung nach Hämmerle und Elias Leitner – der im vorigen Weltcupwinter zum „Rookie of the Year“ avancierte. „Seit diesem Sommer trainiere ich auch bei Kris Krause im Olympiazentrum Vorarlberg und fühle mich um einiges fitter als in den Jahren zuvor. Zudem gab es auch im Team einige Änderungen – wir haben nun eine richtig gute Dynamik und meine Motivation ist generell extrem groß.“

David Erhard möchte im März bei der Junioren-WM in St. Moritz aufzeigen.
David Erhard möchte im März bei der Junioren-WM in St. Moritz aufzeigen.(Bild: Ski Austria/ GEPA pictures)

(Noch) kein Heimweltcup im Montafon
Auch was sein Weltcup-Debüt angeht. „Das wäre schon cool, aber ich habe mit meinem Trainer besprochen, dass der Fokus diesen Winter klar auf dem Europacup liegt“, sagt der Absolvent der Skihandelsschule Stams, der nun als Externer die Matura nachholt und den besonders ein Start beim Heimweltcup im Montafon im März reizen würde. „Das wird aufgrund einer Terminkollision aber auf gar keinen Fall klappen.“ Denn während in der Silvretta Montafon die Generalprobe für die WM 2027 steigt, geht es in St. Moritz (Sz) bei der Junioren-WM um die Medaillen. „Und das ist schon auch ein großes Ziel für mich“, gesteht David. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
-1° / 9°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
191.070 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.469 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.978 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Vorarlberg
Steigende Zahlen
Pflege- und Hilfsdienste sind hoch im Kurs
Der nächste Montafoner
18-jähriger ÖSV-Boarder auf dem Sprung nach oben
Mit Super-G-Bronze
Amann unterstreicht Ambitionen auf Narvik-Start
4,5 Jahren Haft
Mehrfach vorbestraft: Drogendealer verurteilt
In der Teufelsarena
Harder starten mit Rückenwind gegen Schlusslicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf