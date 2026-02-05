Schmerzen! So geht es Hemetsberger nach Sturz

Daniel Hemetsberger hat nach seinem schweren Sturz während des zweiten Trainings Schmerzen im Gesicht und im rechten Knie, ins Spital musste er aber nicht. Das gab Mannschaftsarzt Dr. Lukas Negrin am Donnerstagabend bekannt. Damit wird der 34-jährige Oberösterreicher bei der Olympia-Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) aus heutiger Sicht aber wohl starten können.