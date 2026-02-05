Schmerzen! So geht es Hemetsberger nach Sturz

Daniel Hemetsberger hat nach seinem schweren Sturz während des zweiten Trainings Schmerzen im Gesicht und im rechten Knie, ins Spital musste er aber nicht. Das gab Mannschaftsarzt Dr. Lukas Negrin am Donnerstagabend bekannt. Damit wird der 34-jährige Oberösterreicher bei der Olympia-Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr) aus heutiger Sicht aber wohl starten können.
„Durch seinen heftigen Einschlag spürt er den ein oder anderen Teil des Bewegungsapparats. Er wird jetzt physiotherapeutisch behandelt, braucht jetzt ein bisschen Ruhe. Aber aus heutiger Sicht spricht nichts gegen einen Start am Samstag“, gab Dr. Negrin bei der Pressekonferenz ein erstes Verletzungs-Update.
„Der Hemme ist ein Stier“
Auch laut Vincent Kriechmayr wirft dieser Sturz seinen engeren Landsmann nicht aus der Bahn. „Der Hemme ist ein Stier. Jeder weiß, dass er gut beieinander ist und gut zurückkommen wird.“
Was war passiert?
Hemetsberger hebelte es mit früher Innenlage aus, er verdrehte sich, touchierte eine Torstange, verlor dabei den Helm und krachte danach in den Fangzaun. Der Oberösterreicher hatte aber Glück im Unglück, konnte selbst ins Ziel fahren.
„Was Gröberes sollte nicht sein“, gab er im Ziel selbst Entwarnung, wollte aber natürlich die Untersuchungen abwarten.
