So sehen die Experten das Bundesliga-Frühjahr

Herbert Prohaska

Selten war der Kampf um die Top 6 derart spannend. Salzburg und LASK sind für mich gesetzt, das sind für mich die beiden, die um den Titel spielen werden. Sturm hinkt hinterher, hat wieder Spieler verkauft. Ich glaube, dass Rapid sich trotz des Cup-Fiaskos jetzt zurückmeldet, es in die Top 6 schafft. Vielleicht ist das auch nur Wunschdenken, denn natürlich will ich ein Wiener Derby. Auch Wolfsberg kommt noch in die Top 6, Hartberg und Ried fallen raus.