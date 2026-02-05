So sehen die Experten das Bundesliga-Frühjahr

Startschuss in Rot: „GAK ist endgültig ein Team!“
Das lässt hoffen
Es geht wieder los! Mit dem Duell Salzburg gegen die Wiener Austria startet die Fußball-Bundesliga ins Frühjahr. Der Kampf um die Top 6 ist eng und verspricht viel Spannung. Die „Krone“ hat dazu sechs heimische Fußball-Experten um ihre Einschätzung gebeten.
Herbert Prohaska
Selten war der Kampf um die Top 6 derart spannend. Salzburg und LASK sind für mich gesetzt, das sind für mich die beiden, die um den Titel spielen werden. Sturm hinkt hinterher, hat wieder Spieler verkauft. Ich glaube, dass Rapid sich trotz des Cup-Fiaskos jetzt zurückmeldet, es in die Top 6 schafft. Vielleicht ist das auch nur Wunschdenken, denn natürlich will ich ein Wiener Derby. Auch Wolfsberg kommt noch in die Top 6, Hartberg und Ried fallen raus.
