Härtetest! Vonn postet knallhartes Trainingsvideo

„Knie fühlt sich gut an“

In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie war auch schon im Fitnesscenter und am Dienstag Skifahren. Vonns Fazit: „Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.“ Ihre Fitness sei bei 100 Prozent.