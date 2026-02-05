Härtetest! Vonn postet knallhartes Trainingsvideo

Der Traum von Olympia lebt! Trotz Kreuzbandrisses plant Lindsey Vonn bei der Damen-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) an den Start zu gehen. Dafür schiendet sich die 41-jährige US-Amerikanerin beim Krafttraining.
„Ich gebe nicht auf, arbeite so hart, wie ich kann, um es zu schaffen“, scgreibt Vonn am Donnerstag auf Instagram neben ein Videos, das sie beim Härtetest für ihr Knie zeigt.
Mit einer Orthese zur Stabilisierung des linkens Knies hebt Vonn Gewichte, springt vom Podest und macht schnelle Schrittübungen. „Vielen Dank an mein Team und alle für eure unglaubliche Unterstützung. Glaubt weiter daran“, so die Speed-Queen.
„Knie fühlt sich gut an“
In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie war auch schon im Fitnesscenter und am Dienstag Skifahren. Vonns Fazit: „Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.“ Ihre Fitness sei bei 100 Prozent.
