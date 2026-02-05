Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Kreuzbandrisses

Härtetest! Vonn postet knallhartes Trainingsvideo

Olympia
05.02.2026 18:23
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: Krone KREATIV/AFP. Instagram)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Traum von Olympia lebt! Trotz Kreuzbandrisses plant Lindsey Vonn bei der Damen-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) an den Start zu gehen. Dafür schiendet sich die 41-jährige US-Amerikanerin beim Krafttraining. 

0 Kommentare

„Ich gebe nicht auf, arbeite so hart, wie ich kann, um es zu schaffen“, scgreibt Vonn am Donnerstag auf Instagram neben ein Videos, das sie beim Härtetest für ihr Knie zeigt. 

Mit einer Orthese zur Stabilisierung des linkens Knies hebt Vonn Gewichte, springt vom Podest und macht schnelle Schrittübungen. „Vielen Dank an mein Team und alle für eure unglaubliche Unterstützung. Glaubt weiter daran“, so die Speed-Queen.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn möchte trotz Kreuzbandriss an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ein ehemaliges ...
Ex-Ski-Ass leidet mit
Vonn-Drama! „Hätte mit allem gerechnet, aber …“
03.02.2026
Beckham und Co.
Olympia-Drama: Stars reagieren auf Vonn-Ansage
04.02.2026
Ärzte warnen
Entsetzen über Vonn-Pläne: „Neue Eskalationsstufe“
05.02.2026

„Knie fühlt sich gut an“
In den vergangenen Tagen sei ihr Knie nach ärztlicher Konsultation intensiv therapiert worden, sie war auch schon im Fitnesscenter und am Dienstag Skifahren. Vonns Fazit: „Mein Knie fühlte sich dabei stabil und stark an. Es ist nicht geschwollen. Ich bin zuversichtlich, dass ich am Sonntag mit der Unterstützung einer Knie-Bandage fahren kann.“ Ihre Fitness sei bei 100 Prozent. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
190.121 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.234 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.973 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Olympia
Trotz Kreuzbandrisses
Härtetest! Vonn postet knallhartes Trainingsvideo
Samstag steigt Abfahrt
Schmerzen! So geht es Hemetsberger nach Sturz
Langlauf-Hoffnung
Angeschlagene Teresa Stadlober zurück in der Loipe
Duschen beschädigt
Sicherheitspanne im olympischen Dorf aufgedeckt!
Drei Italiener vorne
Angezogene Handbremsen im zweiten Abfahrtstraining
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf