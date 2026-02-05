Inklusion – und wie der Tourismus Barrieren abbaut

Was steht da oben genau? Woher weiß ich, wo die Glastür ist? Wie soll ich meine Hände waschen, wenn der Wasserhahn viel zu weit weg ist? Solche Fragen schwirrten mir durch den Kopf, als ich beim Selbsterfahrungs-Rundgang im Hotel Adlers das erleben konnte, was für Hunderttausende behinderte Menschen jeden Tag die Realität ist.