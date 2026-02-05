Inklusion – und wie der Tourismus Barrieren abbaut

Bundespräsident wurde zum Briefmarken-Verkäufer
Für Olympische Spiele
Innsbruck Tourismus, der TVB Seefeld und Behindertenvertreter setzen Maßnahmen für barrierefreie touristische Betriebe. Welche das sind, wurde am Donnerstag in Innsbruck präsentiert.
Was steht da oben genau? Woher weiß ich, wo die Glastür ist? Wie soll ich meine Hände waschen, wenn der Wasserhahn viel zu weit weg ist? Solche Fragen schwirrten mir durch den Kopf, als ich beim Selbsterfahrungs-Rundgang im Hotel Adlers das erleben konnte, was für Hunderttausende behinderte Menschen jeden Tag die Realität ist.
