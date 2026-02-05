QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft

Prozess in Eisenstadt: Ein Gauner ohne Lade-Hemmung manipulierte in der Schweiz, in Deutschland, Italien, Polen, in seiner Heimat Rumänien und im Burgenland gezählte 46 E-Ladestationen. Die Bezahlung der Kunden floss auf das Konto seines Auftraggebers. 20 Monate Haft für den Handlanger!
Auch die lang gediente Richterin am Landesgericht Eisenstadt ist baff: „So ein Fall ist mir noch nie untergekommen“, sagt Frau Rat, nachdem sie den Handlanger aus Rumänien wegen „Ausspähens von Daten eines unbaren Zahlungsmittels“ zu einer nicht rechtskräftigen Zusatzfreiheitsstrafe in Höhe von 20 Monaten verurteilt. Sechs weitere waren offen.
Auftraggeber forderte Beweisfotos
Um seine Drogensucht zu finanzieren, tourte der 45-jährige Elektriker im Auftrag seines Dealers durch halb Europa und wurde nahezu überall ertappt – macht in Summe neun einschlägige Vorstrafen. Die Aufgabe war es, die QR-Codes auf Elektrotankstellen mit gefälschten Pickerln zu überkleben und dem Auftraggeber nach Erledigung ein Beweisfoto zu schicken.
Wenn jemand sein Auto auflud, wanderte die Bezahlung nicht auf das Konto des Energielieferanten, sondern auf jenes des Mastermind. Irgendwann, das kann Tage dauern, kommen die Konzerne drauf, dass etwas nicht passt – denn es fehlen sowohl der Strom als auch das Geld. Geht man davon aus, dass eine Ladung im Schnitt auf 40 Euro kommt, läppert sich da was zusammen.
„Habe vermutet, dass es illegal ist“
Für die in Summe 46 Taten seien dem Rumänen 1500 Euro versprochen worden, die er jedoch nie gesehen haben will. „Ich wurde ja verhaftet und hatte keinen Kontakt zum Auftraggeber“, sagt der Mann. „Es tut mir sehr leid! Ich habe zwar vermutet, dass hier irgendwas Illegales läuft. Aber was, hat mich nicht interessiert.“
Aufgeflogen ist der Fall wegen eines Pickerls auf einer E-Ladestation der Burgenland Energie in Oberwart. Dort entstand aber kein Schaden.
