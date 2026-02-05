QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft

Wenn jemand sein Auto auflud, wanderte die Bezahlung nicht auf das Konto des Energielieferanten, sondern auf jenes des Mastermind. Irgendwann, das kann Tage dauern, kommen die Konzerne drauf, dass etwas nicht passt – denn es fehlen sowohl der Strom als auch das Geld. Geht man davon aus, dass eine Ladung im Schnitt auf 40 Euro kommt, läppert sich da was zusammen.