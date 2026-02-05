Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf 46 E-Ladestationen

QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft

Burgenland
05.02.2026 15:00
Der QR-Code, der auf diesem Symbolbild etwas ramponiert ist, muss vom Kunden vor dem Ladevorgang ...
Der QR-Code, der auf diesem Symbolbild etwas ramponiert ist, muss vom Kunden vor dem Ladevorgang mit dem Handy eingescannt werden.(Bild: Harald Schume)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Prozess in Eisenstadt: Ein Gauner ohne Lade-Hemmung manipulierte in der Schweiz, in Deutschland, Italien, Polen, in seiner Heimat Rumänien und im Burgenland gezählte 46 E-Ladestationen. Die Bezahlung der Kunden floss auf das Konto seines Auftraggebers. 20 Monate Haft für den Handlanger! 

0 Kommentare

Auch die lang gediente Richterin am Landesgericht Eisenstadt ist baff: „So ein Fall ist mir noch nie untergekommen“, sagt Frau Rat, nachdem sie den Handlanger aus Rumänien wegen „Ausspähens von Daten eines unbaren Zahlungsmittels“ zu einer nicht rechtskräftigen Zusatzfreiheitsstrafe in Höhe von 20 Monaten verurteilt. Sechs weitere waren offen.

Auftraggeber forderte Beweisfotos
Um seine Drogensucht zu finanzieren, tourte der 45-jährige Elektriker im Auftrag seines Dealers durch halb Europa und wurde nahezu überall ertappt – macht in Summe neun einschlägige Vorstrafen. Die Aufgabe war es, die QR-Codes auf Elektrotankstellen mit gefälschten Pickerln zu überkleben und dem Auftraggeber nach Erledigung ein Beweisfoto zu schicken.

Der neunfach einschlägig vorbestrafte Pickerl-Kleber wurde aus der U-Haft vorgeführt.
Der neunfach einschlägig vorbestrafte Pickerl-Kleber wurde aus der U-Haft vorgeführt.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Wenn jemand sein Auto auflud, wanderte die Bezahlung nicht auf das Konto des Energielieferanten, sondern auf jenes des Mastermind. Irgendwann, das kann Tage dauern, kommen die Konzerne drauf, dass etwas nicht passt – denn es fehlen sowohl der Strom als auch das Geld. Geht man davon aus, dass eine Ladung im Schnitt auf 40 Euro kommt, läppert sich da was zusammen.

„Habe vermutet, dass es illegal ist“
Für die in Summe 46 Taten seien dem Rumänen 1500 Euro versprochen worden, die er jedoch nie gesehen haben will. „Ich wurde ja verhaftet und hatte keinen Kontakt zum Auftraggeber“, sagt der Mann. „Es tut mir sehr leid! Ich habe zwar vermutet, dass hier irgendwas Illegales läuft. Aber was, hat mich nicht interessiert.“

Aufgeflogen ist der Fall wegen eines Pickerls auf einer E-Ladestation der Burgenland Energie in Oberwart. Dort entstand aber kein Schaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
3° / 6°
Symbol leichter Regen
Güssing
3° / 5°
Symbol bedeckt
Mattersburg
2° / 5°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
3° / 6°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
2° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
188.507 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
187.904 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.968 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Burgenland
Wirtschaft belebt
Spital Eisenstadt bringt 217 Millionen Euro ein
Positive Bilanz
Weinbau: 257 Mio. Euro Wertschöpfung und 6000 Jobs
#WeAreBurgenland
Neuer Frauenpower-Event will Miteinander stärken
Breite Zustimmung
Niessl in Hofburg? Selbst Konkurrenz applaudiert
Scharfe Kritik der ÖVP
„Schmähparade“ statt Entlastung beim Strompreis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf