Kriegsveteranen-Witz: Komiker muss in Straflager

In Russland hat ein Komiker einen Witz über einen Kriegsveteranen gemacht und ist nun zu fast sechs Jahren Straflager verurteilt worden. Artemi Ostanin hatte bei einer Stand-up-Show im März 2025 gesagt, dass er von einem „beinlosen Skateboardfahrer“ in der U-Bahn angerempelt worden sei. Der „Idiot“ sei auf eine Mine getreten.