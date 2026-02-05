Mehrfach vorbestraft: Drogendealer verurteilt

Und der junge Mann selbst? Fünf Vorstrafen hat er bereits auf dem Kerbholz, die meisten einschlägig – und 10.000 Euro Alimente für sein Kind sind ebenfalls offen. Trotzdem griff er erneut zu Kokain, Cannabis und Ecstasy. Und das nicht zu knapp. Bei der Hausdurchsuchung in seiner Wohnung machten die Ermittler einen brisanten Fund: Kilo-Beutel, vorbereitet für bis zu fünf Kilogramm Kokain, fein säuberlich portioniert. Dazu knapp zehn Kilo Cannabiskraut und ein ganzes Kilo MDMA. Keine Kleinstmengen, kein Gelegenheitsdeal, sondern Drogenbusiness im großen Stil.