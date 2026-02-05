Vorteilswelt
4,5 Jahren Haft

Mehrfach vorbestraft: Drogendealer verurteilt

Vorarlberg
05.02.2026 18:00
Der Angeklagte schwieg vor Gericht, ein umfassendes Geständnis hatte er aber bereits abgelegt.
Der Angeklagte schwieg vor Gericht, ein umfassendes Geständnis hatte er aber bereits abgelegt.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein Drogendealer aus Vorarlberg geriet ins Visier der Ermittler und wurde verhaftet. Am Donnerstag wurde der Mann am Landesgericht Feldkirch wegen des Verbrechens des Suchtgifthandels zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

0 Kommentare

Arbeitslos, drogensüchtig, mehrfach vorbestraft – und mittendrin im großen Drogengeschäft: Ein erst 25-Jähriger steht im Zentrum eines kriminellen Netzwerks, das im Raum Bludenz monatelang mit Rauschgift gedealt hat. Die ihm zur Last gelegten Taten beziehen sich auf den Zeitraum März bis Ende August des vergangenen Jahres. Während einige seiner Komplizen bereits verurteilt sind, sitzen andere noch in U-Haft.

Und der junge Mann selbst? Fünf Vorstrafen hat er bereits auf dem Kerbholz, die meisten einschlägig – und 10.000 Euro Alimente für sein Kind sind ebenfalls offen. Trotzdem griff er erneut zu Kokain, Cannabis und Ecstasy. Und das nicht zu knapp. Bei der Hausdurchsuchung in seiner Wohnung machten die Ermittler einen brisanten Fund: Kilo-Beutel, vorbereitet für bis zu fünf Kilogramm Kokain, fein säuberlich portioniert. Dazu knapp zehn Kilo Cannabiskraut und ein ganzes Kilo MDMA. Keine Kleinstmengen, kein Gelegenheitsdeal, sondern Drogenbusiness im großen Stil.

Angeklagter unter Druck
Die Drogen kamen größtenteils aus der Schweiz, die Qualität war mittelmäßig, der Gewinn überschaubar: Rund 12.000 Euro sollen laut Schätzung des öffentlichen Anklägers eingenommen worden sein – Geld, das sich nun der Staat zurückholen will. Vor Gericht schwieg der Angeklagte weitgehend. Sein Anwalt verwies auf ein 22-seitiges Geständnis aus der Ermittlungsphase. In der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch lobte der Staatsanwalt den Mut des Beschuldigten: „Ich muss Ihnen zugutehalten, dass, obwohl Sie enorm unter Druck gesetzt worden sind, ein Geständnis abgelegt haben.“

Am Ende setzte es viereinhalb Jahre Haft wegen Suchtgifthandels und Eigenkonsums. Angesichts eines möglichen Strafrahmens von bis zu 15 Jahren ein fast noch mildes Urteil. Rechtskräftig ist es allerdings noch nicht. Staatsanwalt und Verteidigung nahmen sich jeweils drei Tage Bedenkzeit.

Vorarlberg
