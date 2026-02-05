Bundespräsident wurde zum Briefmarken-Verkäufer

„Krone“: Herr Präsident, welche Bedeutung hat der Wintersport für Österreich?Alexander Van der Bellen: Österreich besticht einfach mit seinen schönen Bergen – kein Wunder, dass wir so wintersportbegeistert sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Möglichkeiten es gibt, auf Eis und im Schnee zu sporteln.