Bundespräsident wurde zum Briefmarken-Verkäufer

Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler
Nächster Neuer
Die „Krone“ plauderte vor der Eröffnung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen über Olympia-Faszination. Wie er dank Briefmarken 1964 ein Eishockey-Spiel sah und wo er seine Schneeschuhwanderunegn macht.
„Krone“: Herr Präsident, welche Bedeutung hat der Wintersport für Österreich?Alexander Van der Bellen: Österreich besticht einfach mit seinen schönen Bergen – kein Wunder, dass wir so wintersportbegeistert sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Möglichkeiten es gibt, auf Eis und im Schnee zu sporteln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.