50-Jähriger zündet Kälteiglus für Obdachlose an

Die Zeltbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei von ihnen wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr, zu dem Zeitpunkt befanden sich sechs Obdachlose in dem Zelt, in dem sechs sogenannte Kälteiglus (halbrunde Kammern aus wetterfestem Isoliermaterial) waren. Ein Zeuge bemerkte das Feuer und weckte die anderen Bewohner. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand.