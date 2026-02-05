Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler

Beim SK Rapid geht es Schlag auf Schlag: Nur wenige Stunden nach der Fixierung der Heimkehr des verlorenen Sohnes Yusuf Demir haben die Grün-Weißen erneut einen Ex-Spieler zurückgeholt! Während Ersterer ab September 2022 nicht ganz dreieinhalb Jahre im Ausland verbrachte, war Andreas Weimann 18 Jahre lang fern der grün-weißen Heimat …
Der 34-jährige Stürmer wurde leihweise bis Saisonende geholt. Trainer Hoff Thorup kennt Weimann aus seiner Zeit bei Norwich. Am 1. März des Vorjahres erzielte der 34-Jährige in Blackburn gegen Norwich in der 96. Minute das Tor zum 1:1-Endstand. „Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen“, scherzte der Däne. Laut Hoff Thorup ist Weimann ein Zugang, dessen Bedeutung weit über den sportlichen Aspekt hinausgeht. „Wir brauchen mehr Persönlichkeit und Erfahrung in der Gruppe, und er kann das bringen. Er übernimmt viel Verantwortung – das ist etwas, das wir brauchen.“ Weimanns beste Position sei wohl neben oder knapp hinter einem Mittelstürmer, vermutete Hoff Thorup. „Aber wir müssen die beste Position für ihn finden.“
Im Juli 2007 war der inzwischen 26-fache österreichische Teamspieler aus dem Rapid-Nachwuchs zu Aston Villa nach England gewechselt – und war der Insel seither stets treu geblieben. Wovon weitere Engagements etwa beim FC Watford, bei Derby County, bei den Wolverhampton Wanderers oder bei Bristol City zeugen.
Weimann: „Da ich nicht dachte, dass ich noch einmal auf Klubebene in Österreich spielen werde, freue ich mich umso mehr, dass dies nun bei meinem Jugendverein möglich ist. Ich möchte der Mannschaft so rasch wie möglich helfen und werde vom ersten Tag an mit hundertprozentigem Einsatz für die grün-weißen Farben bereit sein. Bei Rapid wurde der Grundstein für meine internationale Karriere gelegt, dafür war ich immer dankbar und hoffe, dass ich nun einiges zurückgeben kann.“
Zuletzt lief es allerdings nicht mehr nach Wunsch für den 34-Jährigen, beim Zweitligisten stand er heuer zwar stets im Kader, er wurde allerdings 20-mal lediglich eingewechselt – insgesamt kam er auf gerade einmal 689 Einsatzminuten.
Zu wenig, um sicher auf Österreichs WM-Zug aufspringen zu können – die zuletzt abhandengekommene Spielpraxis soll er nun in Wien erhalten. Derby County hatte dem grün-weißen Werben um Weimann zunächst zwar eine Absage erteilt, Sportchef Markus Katzer ließ aber nicht locker und hatte damit Erfolg.
Rapids Geschäftsführer: „Seine Qualitäten sind allseits bekannt und ich freue mich, dass wir mit ihm für die nächsten Monate einen sehr routinierten und charakterlich herausragenden Führungsspieler in unseren Reihen wissen dürfen. Ich bin überzeugt, dass er sehr rasch eine echte Verstärkung für uns sein wird und hoffe, dass er es mit guten Leistungen im grün-weißen Dress auch noch in die rot-weiß-rote Auswahl für die anstehende Weltmeisterschaft schaffen wird.“
„Integrationsmanager“ Ouedraogo
Einen weiteren Zugang gibt es übrigens im Betreuer-Bereich: Issiaka Ouedraogo aus Burkina Faso, einst Profi bei Red Bull, Grödig, Admira, WAC und St. Pölten, wird sich ab sofort als „Integrationsmanager“ um Verpflichtungen vor allem aus anderen Kulturkreisen kümmern.
