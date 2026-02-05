Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler

Der 34-jährige Stürmer wurde leihweise bis Saisonende geholt. Trainer Hoff Thorup kennt Weimann aus seiner Zeit bei Norwich. Am 1. März des Vorjahres erzielte der 34-Jährige in Blackburn gegen Norwich in der 96. Minute das Tor zum 1:1-Endstand. „Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen“, scherzte der Däne. Laut Hoff Thorup ist Weimann ein Zugang, dessen Bedeutung weit über den sportlichen Aspekt hinausgeht. „Wir brauchen mehr Persönlichkeit und Erfahrung in der Gruppe, und er kann das bringen. Er übernimmt viel Verantwortung – das ist etwas, das wir brauchen.“ Weimanns beste Position sei wohl neben oder knapp hinter einem Mittelstürmer, vermutete Hoff Thorup. „Aber wir müssen die beste Position für ihn finden.“