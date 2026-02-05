Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Neuer

Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler

Bundesliga
05.02.2026 19:03
Sportboss Markus Katzer und Heimkehrer Andreas Weimann
Sportboss Markus Katzer und Heimkehrer Andreas Weimann(Bild: Daniel Widner | SK Rapid Wien)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Beim SK Rapid geht es Schlag auf Schlag: Nur wenige Stunden nach der Fixierung der Heimkehr des verlorenen Sohnes Yusuf Demir haben die Grün-Weißen erneut einen Ex-Spieler zurückgeholt! Während Ersterer ab September 2022 nicht ganz dreieinhalb Jahre im Ausland verbrachte, war Andreas Weimann 18 Jahre lang fern der grün-weißen Heimat …

0 Kommentare

Der 34-jährige Stürmer wurde leihweise bis Saisonende geholt. Trainer Hoff Thorup kennt Weimann aus seiner Zeit bei Norwich. Am 1. März des Vorjahres erzielte der 34-Jährige in Blackburn gegen Norwich in der 96. Minute das Tor zum 1:1-Endstand. „Das habe ich ihm bis heute nicht verziehen“, scherzte der Däne. Laut Hoff Thorup ist Weimann ein Zugang, dessen Bedeutung weit über den sportlichen Aspekt hinausgeht. „Wir brauchen mehr Persönlichkeit und Erfahrung in der Gruppe, und er kann das bringen. Er übernimmt viel Verantwortung – das ist etwas, das wir brauchen.“ Weimanns beste Position sei wohl neben oder knapp hinter einem Mittelstürmer, vermutete Hoff Thorup. „Aber wir müssen die beste Position für ihn finden.“

(Bild: GEPA)

Im Juli 2007 war der inzwischen 26-fache österreichische Teamspieler aus dem Rapid-Nachwuchs zu Aston Villa nach England gewechselt – und war der Insel seither stets treu geblieben. Wovon weitere Engagements etwa beim FC Watford, bei Derby County, bei den Wolverhampton Wanderers oder bei Bristol City zeugen.

Weimann: „Da ich nicht dachte, dass ich noch einmal auf Klubebene in Österreich spielen werde, freue ich mich umso mehr, dass dies nun bei meinem Jugendverein möglich ist. Ich möchte der Mannschaft so rasch wie möglich helfen und werde vom ersten Tag an mit hundertprozentigem Einsatz für die grün-weißen Farben bereit sein. Bei Rapid wurde der Grundstein für meine internationale Karriere gelegt, dafür war ich immer dankbar und hoffe, dass ich nun einiges zurückgeben kann.“

Zuletzt lief es allerdings nicht mehr nach Wunsch für den 34-Jährigen, beim Zweitligisten stand er heuer zwar stets im Kader, er wurde allerdings 20-mal lediglich eingewechselt – insgesamt kam er auf gerade einmal 689 Einsatzminuten.

(Bild: GEPA)

Zu wenig, um sicher auf Österreichs WM-Zug aufspringen zu können – die zuletzt abhandengekommene Spielpraxis soll er nun in Wien erhalten. Derby County hatte dem grün-weißen Werben um Weimann zunächst zwar eine Absage erteilt, Sportchef Markus Katzer ließ aber nicht locker und hatte damit Erfolg.

Rapids Geschäftsführer: „Seine Qualitäten sind allseits bekannt und ich freue mich, dass wir mit ihm für die nächsten Monate einen sehr routinierten und charakterlich herausragenden Führungsspieler in unseren Reihen wissen dürfen. Ich bin überzeugt, dass er sehr rasch eine echte Verstärkung für uns sein wird und hoffe, dass er es mit guten Leistungen im grün-weißen Dress auch noch in die rot-weiß-rote Auswahl für die anstehende Weltmeisterschaft schaffen wird.“

Lesen Sie auch:
Yusuf Demir
Der verlorene Sohn
Offiziell! Yusuf Demir kehrt zum SK Rapid zurück!
05.02.2026

„Integrationsmanager“ Ouedraogo 
Einen weiteren Zugang gibt es übrigens im Betreuer-Bereich: Issiaka Ouedraogo aus Burkina Faso, einst Profi bei Red Bull, Grödig, Admira, WAC und St. Pölten, wird sich ab sofort als „Integrationsmanager“ um Verpflichtungen vor allem aus anderen Kulturkreisen kümmern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Yusuf DemirAndreas Weimann
EnglandÖsterreich
Aston VillaFC WatfordWolverhampton Wanderers
Insel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
191.070 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
188.469 mal gelesen
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
136.978 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Bundesliga
Nächster Neuer
Rückkehr nach 18 Jahren: Weimann wieder Rapidler
Krone Plus Logo
Das lässt hoffen
Startschuss in Rot: „GAK ist endgültig ein Team!“
Krone Plus Logo
Es geht wieder los
So sehen die Experten das Bundesliga-Frühjahr
Vertrag verlängert
LASK-Stadion heißt bis 2040 Raiffeisen Arena!
20-jähriger Däne
Sturm Graz verleiht Julius Beck an Elfsborg!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf