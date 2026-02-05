Eislaufplatz soll nicht für immer wegschmelzen

Die Bürgerinitiative „EIS Mödling“ sammelte bereits fast 8000 Unterschriften für den Erhalt des beliebten Eislaufplatzes und wartet jetzt auf eine Audienz im Rathaus. Dort ist man um Alternativen bemüht.
Traurige Gesichter gab es bereits im Vorjahr, als in Mödling (Niederösterreich) verkündigt wurde, dass der heiß geliebte Eislaufplatz im Stadtbad diese Saison zum allerletzten Mal seine Türen schließen wird. Zu hohe Energiekosten und enorme Neuinvestitionen in Höhe von etwa 500.000 Euro machen einen Weiterbetrieb unmöglich.
Wie emotional aufgeheizt das Thema ist, zeigen bereits fast 8000 Unterschriften, die für den Erhalt bis jetzt zusammengekommen sind. Katrin Pürer hat die Initiative „EIS Mödling“ ins Leben gerufen, um in Dialog mit der Stadtgemeinde zu treten. Doch noch stößt sie mit ihren Anliegen und Ideen auf taube Ohren. „Wir fragen immer wieder wegen einem Gesprächstermin an, bekommen aber keine Antwort“, klagt Pürer.
Die Mödlinger stehen hinter ihrem Eislaufplatz. Es gibt einfach nichts Schöneres, als dort im Winter das fröhliche Gelächter der Kinder zu hören.
Katrin Pürer, Initiatorin der Unterschriftenaktion
Bild: ZVG Privat
Auch zum Thema „Crowdfunding“ werde sie immer wieder angesprochen. Auch das wäre für sie eine Möglichkeit, den Eislaufplatz weiter zu erhalten. Pürer befürchtet, dass der öffentliche Raum für Kinder immer mehr eingeschränkt wird. „Vor allem in Zeiten, wo Kinder immer mehr am Handy hängen, müssen wir schauen, dass wir öffentliche Plätze am Leben erhalten“, so die Mutter und Lehrerin.
Stadtregierung ist sehr um Alternativen bemüht
Vonseiten des Rathauses betont man, dass man in der Vergangenheit immer wieder auf Anfragen von Investoren reagiert habe. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es aber keine konkreten Pläne. Aber: „Nächste Woche gibt es eine Sitzung, in der über interkommunale Zusammenarbeit beraten werden soll. Der Eislaufplatz ist dabei ebenso Thema wie das Hallen- und Freibad“, so SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler. „Ich würde es begrüßen, wenn alle Gemeinden an einem Strang ziehen und regionale Lösungen erarbeitet werden könnten.“
Auch Pläne für eine überdachte Eishalle lägen momentan „auf Eis“. „Sofern sich kein externer Investor bei der Finanzierung beteiligt, kann aus Gemeindemitteln keine Eishalle finanziert werden“. Zum Thema „Crowdfunding“ heißt es dazu aus dem Rathaus: „Die Idee ist gut gemeint. Es erscheint jedoch illusorisch, dass Investitionskosten von mehreren hunderttausend Euro auf diese Weise zusammenkommen können.“
Es stellt sich hier grundsätzlich die Frage der Sinnhaftigkeit, in einen maroden Eislaufplatz weiter zu investieren.
SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler
Bürgermeisterin Silvia Drechsler verspricht jedoch: „Wir evaluieren gerade mehrere Alternativen, um auch nächstes Jahr eine Eisfläche anbieten zu können. Wichtig ist hierbei jedoch, dass alles im Hinblick auf die laufende Konsolidierung der Gemeindefinanzen bewerkstelligt werden kann.“
Die Petition zum Erhalt des Eislaufplatzes finden Sie hier.
