Eislaufplatz soll nicht für immer wegschmelzen

Stadtregierung ist sehr um Alternativen bemüht

Vonseiten des Rathauses betont man, dass man in der Vergangenheit immer wieder auf Anfragen von Investoren reagiert habe. Zum jetzigen Zeitpunkt gäbe es aber keine konkreten Pläne. Aber: „Nächste Woche gibt es eine Sitzung, in der über interkommunale Zusammenarbeit beraten werden soll. Der Eislaufplatz ist dabei ebenso Thema wie das Hallen- und Freibad“, so SPÖ-Bürgermeisterin Silvia Drechsler. „Ich würde es begrüßen, wenn alle Gemeinden an einem Strang ziehen und regionale Lösungen erarbeitet werden könnten.“