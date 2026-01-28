Barbies „Beachboy“ Ken kehrt Malibu den Rücken

Ken verabschiedet sich jedoch auch selbst in einem Video: „Sei nicht sauer, es ist nicht für immer. Wir bleiben in Kontakt. Schick mir eine Welle, schau nicht zurück“, richtet er sich an den Pazifik. Ob Ken mit seinem neuen „Beruf“ glücklich wird – oder sich doch wieder seiner Profession „Beach“ zuwendet – bleibt abzuwarten ...